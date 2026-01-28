웅진프리드라이프, 장례지도사교육원 1기 수강생 모집

실무 중심 300시간 커리큘럼

웅진프리드라이프는 장례 전문 인력 양성을 위해 '장례지도사 교육원 1기 수강생'을 모집한다고 28일 밝혔다.

이번 교육 과정은 장례 현장에서 즉시 투입 가능한 실무형 인재 양성을 목표로, 이론·실기·현장실습을 포함한 총 300시간의 표준 교육과정으로 운영된다. 장례지도사 자격 취득부터 취업 연계까지 전 과정을 지원한다.

웅진프리드라이프는 장례지도사 교육원 1기 수강생을 모집한다고 28일 밝혔다. 웅진프리드라이프 AD 원본보기 아이콘

교육은 2월 마지막 주부터 4월 중순까지 약 9주간 진행될 예정이다. 교육 장소는 경기도 파주시 탄현면에 위치한 웅진프리드라이프 장례지도사 교육원이다. 수업은 주 5회, 회당 8시간으로 구성된다. 교육생 선발은 온라인 지원 후 서류 제출, 인터뷰를 거쳐 이뤄진다.

교육 과정은 장례 상담, 장사시설 관리, 위생관리, 염습 및 장법 실습, 장례 법규와 행정 등 현장 필수 과목 중심의 이론 150시간, 실기 100시간, 현장실습 50시간으로 구성된다. 특히 염습 및 장법 실습 등 실무 비중을 대폭 강화해 수료 후 즉시 현장 투입이 가능하도록 설계됐다.

강사진은 10년 이상 경력의 현직 장례지도사로 구성돼 실제 사례 중심의 교육과 1:1 멘토링, 맞춤형 지도도 병행한다. 수료생에게는 장례지도사 채용 시 가산점 부여, 상조회사 및 협력 장례식장 연계 등 취업 연계 혜택도 제공된다.

웅진프리드라이프 관계자는 "상조업계 1위 기업의 현장 노하우를 기반으로, 단순 자격 취득을 넘어 실제 취업과 현장 적응까지 연결되는 교육 과정을 마련했다"며 "장례 전문 직무에 관심 있는 예비 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>