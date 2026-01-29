본문 바로가기
정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 장군멍군

소종섭정치스페셜리스트

입력2026.01.29 07:47

시계아이콘01분 49초 소요
김민석 "이 시점에, 그런 방식으로…"
이해찬 전 총리 빈소에서의 모습 주목
김어준씨 여론조사 관련해서도 신경전

김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면 '이재명 일극 체제'가 형성될 가능성이 크다. '친명(친이재명)'에 기대고 있는 김 총리의 정치적 운명은 이재명 대통령과 떼놓고 생각할 수 없다.

27일 공개된 유튜브 채널 삼프로TV에 출연한 김민석 국무총리. 삼프로TV 갈무리

27일 공개된 유튜브 채널 삼프로TV에 출연한 김민석 국무총리. 삼프로TV 갈무리

원본보기 아이콘

27일 공개된 유튜브 삼프로TV 인터뷰에서 김 총리는 "나는 오래된 민주 대통합론자이지만 그날 그런 방식으로 발표될 것이라는 점은 몰랐다. 이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란"이라고 말했다. 김 총리의 이날 언급은 현 여권 주류 세력의 분위기를 그대로 반영한 말이다. 지금 여권 내에는 '민주당과 조국혁신당의 통합 필요성에는 공감하는데 하필 왜 이 시점에, 사전 논의도 없이 대표가 결단하는 듯한 방식으로 일을 처리하느냐'는 불만이 깔려 있다. 정 대표가 자기 정치를 하는 것 아니냐는 불신이 있다. 김 총리의 말은 은근히 정 대표의 아픈 구석을 찔렀다. 그러면서도 정 대표가 주요 정책에서 이재명 대통령과 엇박자를 보인다는 '당청 갈등'에 대해선 "문제를 푸는 스타일 정도의 차이다. 과도한 프레임"이라고 말했다.


김 총리는 8월 민주당 전당대회 유력 당 대표 후보로 거론된다. 본인도 부인하지 않는다. "총리가 되면서 마음 정리를 했다"고 서울시장 불출마를 다시 확인하면서 "민주당의 당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다"고 털어놓았다. 김 총리는 지난해 침수 피해 현장 시찰, 국립 5·18민주묘지 참배 등 명목으로 여러 차례 호남을 찾았다. 최근엔 'K-국정설명회'라는 이름으로 전국을 순회하고 있다. 이미 서울, 강원 춘천, 경기 수원, 경남 사천, 전북 전주 등을 찾았고, 다음 달 11일에는 제주를 찾는다. 지난 22일부터 26일까지 미국 워싱턴과 뉴욕을 방문해 밴스 미 부통령 등과 만난 것도 '체급 높이기'라는 분석이 나왔다. 총리가 단독으로 방미한 것은 1985년 노신영 총리 이후 41년 만이다. 'K-국정설명회' '방미' 등은 이 대통령의 김 총리에 대한 이 대통령의 배려를 엿보게 한다.

김민석 국무총리(왼쪽)와 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽)가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 조문객을 맞고 있다. 2026.1.27 사진공동취재단

김민석 국무총리(왼쪽)와 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽)가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 조문객을 맞고 있다. 2026.1.27 사진공동취재단

원본보기 아이콘

정 대표는 민주당과 조국혁신당의 합당이라는 승부수를 던졌다. 시점 등을 비판하는 목소리는 크지만, 합당 자체를 반대하는 목소리는 작다. 정 대표가 합당을 마무리 짓고 지방선거에서 승리할 경우 그의 입지는 더 단단해진다. 만약 합당에 실패해 정 대표가 흔들릴 경우 김 총리의 입지가 넓어질 수 있다. 당 대표와 관련해서 볼 때 두 사람은 한 사람이 올라가면 다른 사람은 기울어지는 길항관계가 됐다.

두 사람의 미묘한 흐름은 다른 곳에서도 감지된다. 정 대표와 가까운 것으로 알려진 김어준씨는 지난 26일 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다, 뉴스공장>에서 '서울시장 여론조사에서 김민석 총리를 제외해 달라'는 총리실의 요청에 "빼달라는 것도 자유고, 넣는 것도 이쪽이 결정할 일"이라며 거절했다. 정치권에선 "김 총리가 서울시장 여론조사에서 다른 후보들을 압도하지 못하는 것을 보여줘 경쟁력을 약화하려는 것 아니냐"는 해석이 나온다. 이해찬 전 국무총리 빈소에서 두 사람이 아침부터 저녁까지 빈소를 지키는 것도 주목된다. 표면적으로는 '진보 진영의 대부'인 이 전 총리를 추모하는 모양새이나 다르게 보면 '당권 경쟁'의 한 형태로 볼 수도 있다. '친명' 한준호 의원이 "정청래 대표의 행위 자체가 의심을 불러왔다"며 정 대표를 직격한 것도 정 대표에 대한 '친명'의 공세가 점점 날카로워지고 있다는 것을 보여준다. 민주당 당권 경쟁은 이미 진행 중이다.





소종섭 정치스페셜리스트 kumkang21@asiae.co.kr
