본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

하이엠솔루텍, LG시스템에어컨 폐냉매 17톤 회수…ESG 힘 쓴다

박준이기자

입력2026.01.28 09:50

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해부터 탄소저감 활동 단계적 추진
100만 그루 연간 탄소 흡수량 웃돌아
"ESG 경영 실천 노력 지속 강화"

LG전자 냉난방공조(HVAC) 유지보수 전문 자회사 하이엠솔루텍이 지난해 전국 LG시스템에어컨 서비스 현장에서 총 17톤의 폐냉매를 회수했다.


28일 하이엠솔루텍에 따르면 회사는 지난해 1월부터 탄소저감 활동을 단계적으로 추진해 왔으며, 올해 이를 보다 체계화해 운영 범위를 확대해 나간다는 계획이다.

냉난방 설비에 사용되는 냉매는 관리가 미흡할 경우 온실가스 배출로 인한 환경오염으로 이어질 수 있어 국제적으로 감축 필요성이 제기되고 있다. 국내에서도 하루 냉동 능력 20톤 이상 대형 냉동기(칠러)에 사용되는 냉매를 법적으로 관리하고 있다.


하이엠솔루텍 엔지니어가 LG시스템에어컨 서비스 현장에서 폐냉매를 회수하고 있다. 하이엠솔루텍.

하이엠솔루텍 엔지니어가 LG시스템에어컨 서비스 현장에서 폐냉매를 회수하고 있다. 하이엠솔루텍.

AD
원본보기 아이콘

하이엠솔루텍은 이러한 제도적 흐름에서 한걸음 더 나아가 법적 관리 대상에 해당하지 않는 칠러 이외의 LG시스템에어컨을 사용하는 고객 현장까지 관리 범위를 확장해 폐냉매 회수 서비스를 운영하고 있다. 지난해 회수·폐기된 폐냉매 17톤은 약 100만 그루 나무의 연간 탄소 흡수량을 상회하는 수준으로 평가된다. 이에 따라 하이엠솔루텍은 앞으로 서비스 및 유지보수 과정에 환경 관리 요소를 반영한 냉난방공조 유지보수 토탈 서비스 운영 체계를 강화하고, 고객과 함께 참여하는 탄소중립 관리 문화를 확산해 나갈 방침이다.


유광열 하이엠솔루텍 대표는 "지난해부터 진행하고 있는 폐냉매 회수는 능동적으로 대기환경 보존을 위한 친환경 서비스를 LG시스템에어컨 서비스 현장 전반으로 확대해 나가고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "공조(HVAC) 서비스업계의 선도업체로서 국가적인 탄소중립 노력에 기여하기 위해 국내 LG시스템에어컨 및 칠러 제품에 대한 서비스 유지보수 현장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위한 노력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"우리더러 오랑캐라 하더라"…박정하 "韓, 단식장 갔어도 안 달라져"

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

핵 없는 한국 군사력 세계 5위

새로운 이슈 보기