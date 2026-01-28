MRSA 혈류감염, 이형내성 있으면 사망 위험 2.5배

15년간 환자 842명 분석… ‘PAP-AUC’ 검사 새 예측기준 제시

메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 혈류감염 환자에서 표준 치료제인 반코마이신에 '이형내성'을 보일 경우 90일 이내 사망 위험이 최대 2.5배 높아지는 것으로 나타났다. 감염이 오래 지속되고 재발 위험도 유의하게 증가해 치료 초기부터 항생제 전략을 달리해야 한다는 근거가 제시됐다.

한림대성심병원은 김용균 감염내과 교수, 김양수 서울아산병원 감염내과 교수 연구팀이 국내 MRSA 혈류감염 환자 842명을 15년간 추적 분석한 결과 이같이 확인됐다고 28일 밝혔다. 이번 연구는 스웨덴 웁살라대와 국제 공동연구로 진행됐다. 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션스' 12월호에 게재됐다.

왼쪽부터 김용균 한림대성심병원 교수, 김양수 서울아산병원 교수, 댄 안데르손 스웨덴 웁살라대 교수, 니콜라오스 카발로포올로스 스웨덴 웁살라대 연구원.

MRSA는 일반적인 페니실린이나 세팔로스포린 계열 항생제가 듣지 않는 병원체로 세계보건기구(WHO)가 항생제 내성 우선순위 병원체로 지정한 균이다. 혈류를 통해 전신으로 퍼질 경우 패혈증이나 장기 부전으로 이어질 수 있어 치명률이 높다.

현재 MRSA 혈류감염의 표준 치료제로는 반코마이신이 가장 널리 사용된다. 다만 임상 현장에서는 반코마이신을 투여해도 균이 제거되지 않거나 발열이 지속되는 치료 실패 사례가 꾸준히 보고됐다.

연구팀은 치료 실패의 원인으로 일부 균만 항생제에 살아남는 '이형내성' 현상에 주목했다. 반코마이신에 이형내성을 보이는 MRSA는 'hVISA'로 불리며 표준 검사로는 쉽게 구분되지 않는다.

연구 결과 hVISA 환자에게 반코마이신 치료를 지속한 경우 90일 이내 사망 위험이 일반 MRSA 환자보다 2.5배 이상 높았다. MRSA 혈류감염 지속 기간도 평균 1.8일 길었고 치료 후 90일 이내 재발률은 약 5배에 달했다.

연구팀은 추가 분석을 통해 hVISA를 판별하는 'PAP-AUC' 검사 수치가 0.65를 초과할 경우 사망 위험이 유의하게 증가한다는 점을 확인했다. 치료 초기부터 반코마이신 외 항생제 전환이나 병합 치료를 고려해야 할 기준을 제시한 셈이다.

김용균 교수는 "표준 검사로 놓치기 쉬운 MRSA의 부분 내성이 실제 임상에서 치료 실패와 사망 위험 증가로 이어진다는 점을 대규모 환자 자료로 확인했다"며 "PAP?AUC 기준은 초기 치료 전략을 결정하는 실질적인 판단 지표가 될 수 있다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



