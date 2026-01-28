본문 바로가기
구미소방서, “법 사각지대 제로” 안전대책 추진

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.28 09:52

현장 중심의 예방 활동과 맞춤형 안전 지도

경북 구미소방서는 최근 법적 관리 사각지대에 놓인 신종 다중이용업소의 화재 예방 및 이용자 안전 확보를 위해 2025년 11월 1일부터 2026년 2월 28일까지 4개월간 긴급 안전대책을 추진한다고 밝혔다.


이번 대책은 방 탈출 카페, 키즈카페, 만화카페 등 3개 신종 업종이 다중이용업소에 편입되었으나, 법 시행규칙 시행(2022.6.8.) 이전에 허가받은 업소들이 안전관리 사각지대에 놓임에 따라 마련됐다.

현장 지도점검 및 화재안전컨설팅을 실시/김이환 기자

주요 추진 내용은 22개소 신종 다중이용업소에 대해 축광식 피난유도선 및 소화기 안내표지를 설치하였으며 다중이용업소 관계자들에게 자율안전관리 요령 안내문을 배부하고, 현장 지도점검 및 화재안전컨설팅을 실시했다.

구미소방서 조유현 서장은 "앞으로도 행정안전부의 어린이놀이시설 안전관리 시스템 등을 활용하여 신종 다중이용업소를 지속해서 모니터링하며, 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성을 위해 현장 중심의 예방 활동과 맞춤형 안전 지도를 지속해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
