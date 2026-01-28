본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

선문대 주도 외국인 정착 모델 공개…지자체 연계 성과 공유

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.01.28 09:49

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

RISE 4-5 성과 워크숍 개최…대학·기초지자체 협력 확산 논의

선문대 주도 외국인 정착 모델 공개…지자체 연계 성과 공유
AD
원본보기 아이콘

선문대학교는 RISE 사업 성과를 공유하며 협력 모델 확산을 위해 외국인 주민과 유학생의 지역 정착을 지원하는 대학·지자체 협력 모델을 공개했다.


선문대는 지난 27일 온양관광호텔에서 'RISE 4-5 기초지자체대학 협약 기반 자율형 지역현안 해결사업 성과 공유·확산 워크숍'을 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 외국인 주민과 유학생의 안정적인 지역 정착을 위해 추진한 사업 성과를 공유하고, 참여 기관 간 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.


이날 워크숍에는 아산시, 충남라이즈센터, 충남외국인글로벌센터, 지역 대학 및 유관기관 관계자 등 40여 명이 참석했다.


선문대는 외국인 주민 교육용 플랫폼 구축과 외국인 주민 정보 포털 개발 완료 등 핵심 성과를 소개했다.

또 교육·생활·행정 정보를 통합 제공하는 정주 지원 체계 구축 사례를 공유했다.


이날 순천향대학교, 유원대학교, 호서대학교는 각 기관의 운영 성과와 현장 사례를 발표했다.


종합 토론에서는 차년도 사업 개선 과제와 정책 연계 방안이 논의됐으며, 외국인 친화 도시 조성을 위한 대학·지자체 간 지속 협력 필요성에 공감대가 형성됐다.


최재성 선문대 국제교류처장은 "RISE 사업을 통해 축적한 외국인 정주 지원 성과를 지역사회와 공유하는 자리"라며 "대학과 지자체가 함께하는 실효성 있는 정착 지원 체계를 강화하겠다"고 말했다.


한편 RISE 4-5 사업은 외국인 주민과 유학생의 교육·생활·정주 전반을 아우르는 지원 모델 구축을 목표로 추진되고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"우리더러 오랑캐라 하더라"…박정하 "韓, 단식장 갔어도 안 달라져"

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

핵 없는 한국 군사력 세계 5위

새로운 이슈 보기