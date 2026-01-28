본문 바로가기
아모레퍼시픽, '희망 2026 나눔캠페인' 성금 3억원 기탁

한예주기자

입력2026.01.28 10:18

24년째 희망 나눔캠페인 참여

아모레퍼시픽 이 사랑의열매 사회복지공동모금회의 '희망 2026 나눔캠페인'에 성금 3억원을 기탁했다고 28일 밝혔다.


아모레퍼시픽은 2002년부터 24년째 희망 나눔캠페인에 참여하고 있다. 2008년부터는 취약계층 여성의 경제적 역량 강화 및 자립을 위해 '뷰티풀 라이프(Beautiful Life)' 사업에 지정 기부했으며, 2024년부터는 청소년들의 건강하고 포용적인 미의식 확산을 위한 '밋유어뷰티(MEET YOUR BEAUTY)' 캠페인에 지정 기부하고 있다.

아모레퍼시픽 CSR 비전 로고. 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽 CSR 비전 로고. 아모레퍼시픽

밋유어뷰티 캠페인은 사업 3년차를 맞은 올해부터 학교 및 유관기관을 중심으로 확산형 교육을 강화하는 동시에 긍정적 자아상 형성이 어려운 취약계층 청소년 대상 집중형 교육으로 폭넓고 균형 있는 교육을 추진할 계획이다. 또한 다양한 교육과 돌봄 현장에서 활용할 수 있는 보급형 커리큘럼과 운영 가이드를 개발해 사업의 지속성과 현장 확산을 높이고, 다양한 만남의 장을 통해 캠페인이 전달하고자 하는 포용적 아름다움의 메시지를 확산할 예정이다.


아모레퍼시픽 관계자는 "사회복지공동모금회의 희망 나눔캠페인을 통해 사회적 책임을 실천할 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 될 수 있도록 사회 곳곳을 살피고, 지속 가능한 나눔과 실천을 이어나갈 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
