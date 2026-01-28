펄어비스 '붉은사막' 에픽게임즈 스토어 입점

입점 기념 '포트나이트'와 컬래버

펄어비스는 오픈월드 액션 어드벤처 신작 '붉은사막'이 에픽게임즈 스토어에 입점했다고 28일 밝혔다.

에픽게임즈 스토어는 에픽게임즈가 운영하는 글로벌 게임 플랫폼이다. 펄어비스는 에픽게임즈 스토어 입점을 기념해 '포트나이트'와 컬래버레이션을 발표했다. 에픽게임즈 스토어에서 '붉은사막'을 사전 예약하거나 구매한 포트나이트 이용자들은 출시일에 주인공 '클리프'의 의상을 포트나이트 상점에서 받을 수 있다.

'붉은사막'은 오는 3월 20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시된다. 펄어비스는 지난 21일 '붉은사막'의 골드행을 발표하고 출시 단계에 돌입했다. 현재 공식 홈페이지에서 사전 예약이 진행 중이며, 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 만나볼 수 있다.





