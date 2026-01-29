'K-헤어케어' 트렌드 이끈 '닥터그루트'

[2026 아시아소비자대상]

LG생활건강은 지난해 10월부터 미국 내 모든 코스트코를 포함해 캐나다와 멕시코까지 북미 지역 코스트코 오프라인 매장 682곳에서 닥터그루트를 판매 중이다. 2023년 11월 북미 온라인 시장에 첫발을 내디딘 지 약 2년 만에 이뤄낸 성과다.

북미 코스트코 오프라인 매장에 입점한 제품은 닥터그루트의 북미 주력 제품군인 '스칼프 리바이탈라이징 솔루션(Scalp Revitalizing Solution)' 라인의 '헤어 티크닝 샴푸(Hair Thickening Shampoo)'다. 이 제품은 작년 3월 미국 코스트코 온라인몰에서 판매를 시작해 같은 라인 제품인 '미라클 인 샤워 트리트먼트(Miracle in Shower Treatment)'와 함께 역대 코스트코 온라인몰에 출시한 신제품 중 인기 있는 제품으로 주목을 받았다.

특히 닥터그루트의 제품력과 함께 뷰티 인플루언서의 리뷰 영상, 틱톡 해시태그 챌린지 등 다양한 마케팅 활동으로 입소문을 타면서 자연스럽게 소비자의 구매가 확산되고 있다.

닥터그루트는 북미 최대 온라인 쇼핑몰 '아마존'과 소셜미디어 '틱톡'에서도 큰 인기를 끌며 북미 시장에서 지난해 상반기에만 전년 대비 약 800%의 매출 성장을 달성했다.

최근 미국 뉴욕에서 개최한 '팝업 트럭'도 인기를 끌었다. K-뷰티와 K-푸드트럭을 결합한 컨셉트의 팝업 트럭 행사를 열고 '두피 진단 서비스' 등 브랜드 경험을 제공한 결과, 지난해 12월30일 기준으로 콘텐츠 노출 수 3000만 회를 돌파했다. 닥터그루트의 차별화된 헤어케어 기술력과 트렌디한 행사로 브랜드 저변이 꾸준히 확대되고 있다는 분석이다.

이번 팝업 트럭 행사에는 소셜미디어(SNS) 등에 사전 공개한 티저 콘텐츠와 닥터그루트의 시그니처 색상인 강렬한 보랏빛 트럭이 행인들의 발길을 이끌며 이틀간 총 1679명이 찾았다. 행사 2일 차에는 영하의 기온에도 불구하고 방문객이 첫 날 대비 두 배 이상 증가하며 최대 2시간의 대기 줄이 생기기도 했다.

LG생활건강 관계자는 "닥터그루트는 탁월한 품질과 진정성 있는 마케팅으로 북미 소비자의 신뢰를 쌓아갈 것"이라면서 "향후 두피 케어 기술과 K-뷰티의 혁신성을 널리 알리며 국내·외 시장에서 지속 가능한 성장을 이어 나가겠다"고 말했다.





