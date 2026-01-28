본문 바로가기
대전시, 수소전기자동차 한 대당 3250만원 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.28 09:45

28일부터 신청 접수...총 150대 배정

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 28일부터 '2026년 수소전기자동차 보급사업'을 시작해 한 대당 3250만 원의 구매 보조금을 지원한다.


올해 보급 대수는 본예산 기준 150대로 일반시민 및 법인 130대, 취약계층, 다자녀 등 우선순위 대상 20대를 배정했다.

지원 대상은 구매신청서 접수일 기준 30일 전부터 연속하여 대전시에 주소를 둔 18세 이상 시민과 구매신청서 접수일 현재 사업장 소재지를 대전시에 둔 법인, 기업, 단체 등이다.


보조금을 지원받고자 하는 구매자는 기후부 지정 수소차 제작ㆍ판매사인 현대자동차 각 영업점에 방문해 구매계약을 체결한 뒤 무공해차 통합누리집을 통해 구매지원신청서, 신청 자격 별 증빙서류를 제출해야 한다.


대전시는 무공해차 통합누리집에 구매지원신청서가 접수된 순으로 제출된 증빙서류를 검토해 보조금 지원 대상 자격을 부여하고 차량 출고일이 확정되면 예산집행 가능 여부를 확인해 보조금 지급대상자를 결정한다.

최종적으로 구매자가 수소차를 대전시로 출고·등록을 완료하면 대전시는 보조금 신청 서류를 확인 후 수소차 제조사에 보조금을 지급한다.


한편 대전시 관내 수소충전소는 오는 2월 1일부터 신규로 운영하는 유성구 금고 수소충전소를 포함해 총 9개소(학하, 신대, 낭월, 금고, 현충원, 자운대, 중촌, 삼정, 신탄진휴게소)가 운영 중이다.


박제화 대전시 경제국장은 "대전시는 지난해까지 2011대의 수소전기자동차 구매 보조금을 지원했으며 이는 인구수 대비 전국 특광역시 중 두 번째 수준"이라며 "대전시는 지속적인 수소전기자동차 보급사업을 통해 대기환경 개선과 수소경제 활성화를 도모할 것"이라고 밝혔다.


수소차 보급사업 관련 자세한 사항은 대전시 홈페이지와 무공해차 통합누리집에 게시된 공고문을 통해 확인 가능하며 기타사항은 대전시 에너지정책과로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
