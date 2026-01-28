국가유산진흥원, 설 기획전 '다다익설'…북어 키링 등 최대 20% 할인

내달 18일까지 K헤리티지 스토어서 진행

곤룡포 슬리퍼·주안상 세트 할인

국가유산진흥원은 설 명절을 맞아 다음 달 18일까지 온라인 쇼핑몰 'K헤리티지 스토어'에서 특별 기획전 '다다익설'을 진행한다고 28일 밝혔다.

새해의 '복(福)'과 '액막이'를 주제로 선별한 문화상품 마흔세 종을 최대 20% 할인가에 선보인다. 액운을 막는다는 의미의 '액막이 북어 키링'과 '복북어 문종', 기쁜 소식을 상징하는 '까치 마그넷' 등 전통 요소를 현대적으로 풀어낸 제품들이 주를 이룬다.

브랜드 대표 인기 상품인 '곤룡포 슬리퍼'와 '선비의 멋 주안상 세트'도 각각 20%와 10% 할인된 가격에 만날 수 있다. 이 밖에도 장수와 풍요를 기원하는 '십장생 수건 세트', '달항아리 풍경' 등이 할인 품목에 포함됐다.

구매 혜택도 강화했다. 행사 기간 상품을 구매한 모든 회원에게 재구매 시 사용 가능한 10% 할인 쿠폰을 지급하며, 구매 금액대별 사은품을 증정한다. 일부 품목에는 한국 고유의 미감을 살린 고급 보자기 포장 서비스를 제공해 선물의 품격을 높였다.

진나라 국가유산진흥원 공예산업진흥실장은 "전통의 의미를 현대적으로 재해석한 상품들과 함께 붉은 말의 해를 힘차게 맞이하시길 바란다"고 말했다.

관련 상품은 경복궁, 인천공항 등 오프라인 매장 '사랑'에서도 구매할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>