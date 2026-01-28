기부액보다 혜택 더 커요… 부산시, 설맞이 고향사랑기부 이벤트

지정 기부→ 시민 안전·생명 지킴 사업

부산시가 설을 맞아 고향사랑기부 참여를 독려하는 이벤트를 진행한다.

부산시(시장 박형준)는 설을 앞두고 고향사랑기부 참여 확대를 위해 '10번째의 행운! 설맞이 부산 고향사랑기부 이벤트'를 추진한다고 28일 알렸다.

이번 이벤트는 이날부터 2월 26일까지 30일간 진행되며 기간 중 '부산시'에 1회 10만원 이상 기부하면 별도 신청 없이 자동 참여된다.

올해부터 법령 개정으로 세액공제가 확대되면서 기부 혜택도 커졌다. 10만원을 기부하면 전액 세액공제와 함께 3만원 상당의 답례품을 받아 총 13만원의 혜택을 받을 수 있다. 20만원 기부 시에는 14만4000원의 세액공제와 6만원 상당의 답례품이 제공돼 총 20만4000원의 혜택이 돌아간다. 낸 기부금보다 더 많은 가치를 돌려받는 구간이 20만원까지 확대된 셈이다.

시는 이번 이벤트와 함께 '행운의 복주머니' 혜택도 준비했다. 기부 순번이 10의 배수에 해당하는 기부자에게 제공되는 '10번째의 행운'으로 최대 500명이 대상이다. 당첨자는 대저 짭짤이 토마토(2.5㎏), 대저찰토마토(5㎏), 국제식품 한돈 세트(2㎏), 가락농협 황금쌀(10㎏) 가운데 1종을 선택할 수 있다.

이와 함께 시는 기부자가 사업을 지정해 참여하는 '지정기부'도 이어간다. 대상 사업은 '화재취약지역 주민자율소방함 설치'와 '멈춘 심장 다시 뛰게 하는 프로젝트' 등 2개다. 화재취약지역 주민자율소방함 설치 사업은 고지대나 전통시장 등 소방차 진입이 어려운 곳에 설치된 분리형 소화장치를 일체형 비상 소화장치로 교체하는 내용이다. 멈춘 심장 다시 뛰게 하는 프로젝트는 119구급차 내 노후 장비를 최신 기계식 가슴압박장비와 심장충격기로 교체하는 사업이다.

2026년 모금 목표액은 화재취약지역 주민자율소방함 설치 4억7000만원, 멈춘 심장 다시 뛰게 하는 프로젝트는 5억4700만원이며 모금된 기부금은 2027년 사업에 활용된다. 고향사랑기부금은 이 밖에도 취약계층 지원과 지역공동체 활성화 등 시민 복리 증진을 위한 사업에 쓰일 예정이다.

박형준 시장은 "설 명절을 맞아 부산에 마음을 전해주시는 기부자들께 감사의 뜻을 담아 이벤트를 준비했다"며 "확대된 세액공제가 적용되는 만큼 더 많은 분들이 고향사랑기부에 동참해 주시길 바란다"고 말했다. 이어 "지정기부 사업을 통해 시민의 안전과 소중한 생명을 지키는 데에도 관심과 참여를 부탁드린다"고 했다.





