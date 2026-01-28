신한투자증권, 대학생 팬슈머 클럽 '쏠-루션' 3기 발대식

신한투자증권은 지난 23일 신한투자증권 대학생 팬슈머 클럽 '쏠-루션' 3기 발대식을 개최했다고 28일 밝혔다.

쏠-루션은 대학생 고객의 시각에서 신한투자증권의 브랜드 및 서비스에 대한 아이디어를 제시하고, 이를 실제 사업에 적용 가능한 결과물로 발전시키는 대학생 참여형 프로그램이다. 단순 제안에 그치지 않고, 임직원과 함께 실무 과정에 참여하며 실행 가능한 해결책을 도출하는 것이 특징이다.

쏠-루션 3기 참가자들은 AI 영상·이미지 콘텐츠 제작, 기업 제휴 마케팅 및 협업 제안 등 다양한 주제를 바탕으로 매월 과제를 수행하며, 신한투자증권의 실무자들과 협업을 통해 아이디어를 구체화해 나갈 예정이다. 이와 함께 임직원 멘토링 프로그램도 운영돼, 금융권 진로에 관심 있는 대학생들에게 실질적인 경험을 제공한다고 회사측은 설명했다.

이번 3기는 총 20명으로 구성됐다. 지난해 말 진행된 서류 및 면접 전형을 거쳐 약 37대 1의 경쟁률을 뚫고 선발됐다. 발대식을 시작으로 약 3개월간 활동하게 되며, 참가자 전원에게는 매월 소정의 활동비가 지급된다. 또최우수 1개 팀에는 포상금 200만 원과 대졸 신입사원 공개채용 서류전형 면제 혜택이 주어지고, 우수 2개 팀에는 각 100만 원의 포상금이 주어진다. 최우수 활동자 2명에게는 3개월간 인턴십 기회도 제공된다.

신한투자증권은 "쏠-루션 3기 활동을 통해 대학생 고객의 생생한 의견을 서비스와 브랜드에 적극 반영해 고객 경험을 지속적으로 개선해 나갈 계획"이라며 "참가 대학생들에게는 실무 중심 경험을 제공함으로써, 기업과 대학생이 함께 성장하는 선순환의 기회가 될 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>