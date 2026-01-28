본문 바로가기
일반

트럼프 관세 폭탄 발언에 구윤철 부총리 "美에 韓 의지 적극 설명"

임온유기자

입력2026.01.28 09:34

수출, 증시 호황에 "민생 회복의 불길 확산"
혁신 부족 지적에 "발목 잡는 규제 개혁"

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관 28일 "대미투자특별법(한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법)과 관련해 국회와 긴밀히 소통하는 한편 미국 측에도 관세합의 이행의지를 적극 설명하겠다"고 밝혔다.


구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의 모두발언에서 이같이 말했다. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 대미투자특별법 통과 지연을 빌미로 한국에 대한 관세 인상 발언을 쏟아내자 대응에 나선 것이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의 참석, 미 관세 및 설 민생안정대책 등 현안에 대해 발언하고 있다. 2026.1.28 조용준 기자

한편 구 부총리는 지난해 수출액 7000억 달러 달성, 코스피 5000 돌파, 소비자심리지수 개선 등을 두고 "우리 경제에 긍정적 소식이 이어지고 있다"며 "이러한 경제 개선 흐름을 민생 회복의 불길로 확산시키겠다"고 말했다. 특히 "국민이 체감하는 생활물가 안정을 위해 정책 추진하겠다"고 덧붙였다.

2026 경제성장전략 후속조치와 관련해서는 "최근 CES에서 우리 대기업의 혁신 기술이 많이 보이지 않는다는 우려의 목소리가 나왔다"며 규제 개혁을 통한 성장 동력 마련 의지도 내비쳤다. 구 부총리는 "야성을 잃어버린 사자는 결국 굶어 죽는다"면서 "반도체 신화를 쓴 기업가 정신을 일깨우기 위해 기업 발목 잡는 규제 걷어내 혁신 엔진에 불을 붙이겠다"고 말했다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

