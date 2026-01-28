KB운용 'RISE 삼성그룹Top3채권혼합 ETF' 순자산 1000억 돌파

삼성 60%·국채 40% 중위험중수익 전략

KB자산운용은 삼성그룹 내 핵심 기업 3곳에 집중적으로 투자하는 ' RISE 삼성그룹Top3채권혼합 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 | 코스피 증권정보 현재가 13,230 전일대비 80 등락률 +0.61% 거래량 576,093 전일가 13,150 2026.01.28 10:35 기준 전 종목 시세 보기 close ETF'가 순자산 1000억원을 돌파했다고 28일 밝혔다.

'RISE 삼성그룹Top3채권혼합 ETF'는 삼성그룹의 미래 핵심 섹터를 대표하는 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 주식 비중 40%를, 나머지 60%는 국채를 편입하는 구조로 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 중위험·중수익 전략 ETF다.

이 상품은 우수한 성과를 기반으로 채권혼합형 ETF 시장에서 의미 있는 성장세를 기록하고 있다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 27일 기준 최근 1개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 10.16%, 27.88%, 32.28%에 달한다. 단기·중장기 등 모든 구간에서 안정적인 성과 흐름을 이어가며 투자자 신뢰를 확보하고 있다.

'RISE 삼성그룹Top3채권혼합 ETF'가 담고 있는 회사의 면면을 보면 먼저 국내 주식시장 시가총액 1위 삼성전자는 초고속·고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 차세대 메모리반도체 시장 주도권을 확보하며 글로벌 반도체 산업 내 경쟁력을 강화하고 있다. 삼성바이오로직스는 최근 글로벌 시가총액 Top3 바이오 기업으로 올라서며 'K 바이오'를 대표하는 기업으로 입지를 넓히고 있다.

삼성SDI는 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 탑재될 배터리 개발을 위해 현대차그룹과 공동 개발을 추진하는 등 미래 모빌리티 및 로봇 산업과의 연계를 확대하고 있다. 이와 함께 에너지저장시스템(ESS)용 2차전지 분야에서도 지속적인 성장 모멘텀을 확보하며 시장의 주목을 받고 있다.

'RISE 삼성그룹Top3채권혼합 ETF'는 주기적인 리밸런싱을 통해 채권과 주식 비중을 유지한다. 변동성을 관리하면서도 성장주 투자 효과를 기대할 수 있도록 설계했다.

이 상품은 특히 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 구조로, 연금 투자자에게 활용도 높은 포트폴리오 솔루션으로 간주된다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 삼성그룹Top3채권혼합 ETF'는 삼성그룹 핵심 성장기업에 대한 투자와 국채 중심 채권 자산을 결합해 변동성 관리와 성장성 확보를 동시에 추구하는 구조"라며 "특히 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 중위험·중수익 ETF로서, 안정성과 성장의 균형을 추구하는 투자자에게 실질적인 투자 솔루션이 될 수 있다"고 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



