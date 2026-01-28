DB손보, 설채현·이기우와 유기견보호소 사료 후원

'세이브펫 플랜' 통해 후원 진행

DB손해보험이 펫 전문 인플루언서 겸 수의사 설채현, 배우 이기우와 함께 유기견보호소에 방문해 사료 후원을 진행했다고 28일 밝혔다.

지난 15일 경기도 파주 빅독포레스트에서 수의사 설채현(오른쪽 첫번째)과 배우 이기우(왼쪽 두번째)가 사료 후원을 진행하고 기념촬영을 하고 있다. DB손해보험 AD 원본보기 아이콘

이번 기부는 지난해 7월 론칭한 사회공헌형 펫보험 '세이브펫(SavePet) 플랜' 다이렉트 펫블리 반려견보험을 통해 진행됐다. 가입 1건당 1만원을 인플루언서들이 자동 기부해 유기견보호소를 후원한다.

반려동물 사회공헌 캠페인 세이브펫 플랜은 후원 대상을 119 은퇴견에서 유기견보호소로 변경하며 시즌2를 새롭게 시작한다. 세이브펫 시즌2 오픈에 앞서 DB손해보험은 수의사 설채현과 배우 이기우와 함께 국내 유기견보호소인 '빅독포레스트'를 직접 방문해 사료 후원을 진행했다. 이번 방문은 유기견보호소가 겪는 만성적 사료 부족 문제와 운영 현실을 직접 알리기 위해 기획됐다.

유기견보호소의 가장 시급한 과제는 유기견들이 매일 먹는 사료 확보다. 유기견이 늘어날수록 보호소의 재정 부담은 커지지만 정기적인 사료 후원은 부족하다. 세이브펫 시즌2는 이러한 현실에 주목해 매일 소모되는 사료 지원을 중심으로 캠페인 방향을 전환했다. 이를 통해 보호소 운영의 안정성을 높이고, 유기견들이 더 나은 환경에서 보호받을 수 있도록 돕는 것이 목표다.

설채현 수의사는 "일회성 관심이 아니라, 지속적인 후원이 이어질 수 있도록 세이브펫 시즌2가 의미 있는 출발점이 되길 바란다"고 했다. 이기우 배우도 "직접 보호소를 방문해 보니 우리가 할 수 있는 작은 참여가 아이들에게는 큰 힘이 된다는 걸 느꼈으며 더 많은 분이 함께해 주시면 좋겠다"고 캠페인 참여 소감을 밝혔다.

펫보험 가입을 통해 조성된 후원금은 유기견보호소에 사료 등의 물품으로 전달될 예정이다. 캠페인 참여 및 후원 방식에 대한 자세한 내용은 설채현 수의사와 이기우 배우의 유튜브 채널에서 공개될 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>