겨울 피로의 복병 '숨은 탈수'… '물'의 중요성

겨울철 건강 사각지대 '탈수'

갈증 둔해져 인지 어려워

커피 차 음료로는 부족.



겨울철 피로감과 무기력의 원인으로 '탈수'가 꼽힌다. 땀을 거의 흘리지 않고 갈증도 둔해지는 계절적 특성 탓에 수분 부족 상태가 쉽게 방치되기 때문이다. 전문가들은 겨울철 컨디션 저하와 면역력 약화의 배경에 만성적인 수분 부족이 자리하고 있을 가능성이 크다고 지적한다.

28일 업계에 따르면 차가운 공기가 체내로 들어오면 이를 데우는 과정에서 호흡기 점막을 통해 수분이 더 많이 배출된다. 여기에 난방으로 실내 공기까지 건조해지면 체내 수분 손실은 더욱 커진다. 문제는 이러한 수분 부족이 쉽게 인지되지 않는다는 점이다. 갈증을 거의 느끼지 않기 때문이다. 신장내과 전문의는 "탈수 상태가 이어지면 피로감과 집중력 저하, 두통, 피부와 입술의 건조함 같은 증상이 나타나고, 장기적으로는 면역 기능 저하로까지 이어질 수 있다.

겨울철 탈수를 막기 위해 중요한 것은 '얼마나 마시느냐'보다 '무엇으로 마시느냐'다. 세계보건기구(WHO)는 성인 기준 하루 1.5~2ℓ의 수분 섭취를 권장하고 있는데, 이는 차나 커피, 음료를 제외한 기본적인 '물'을 기준으로 한 권장량이다.

겨울에는 따뜻한 커피나 차를 자주 마시며 수분을 충분히 섭취하고 있다고 생각하기 쉽다. 하지만 카페인이 들어 있는 음료는 이뇨 작용으로 체내 수분 배출을 늘릴 수 있다. 당분이 포함된 음료 역시 일시적으로 갈증을 완화하는 듯 보이지만 이후 오히려 갈증을 유발할 수 있다는 지적이 나온다.

겨울철에는 갈증을 느끼지 않더라도 의식적으로 물을 마시는 습관이 필요하다. 하루 권장량을 한 번에 마시기보다 여러 차례 나눠 섭취하는 것이 바람직하다. 차갑지 않은 미지근한 온도의 물이 위장관 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

커피나 술을 마신 뒤에는 물을 함께 마셔 수분 균형을 맞추는 것도 권장된다. 또 겨울철에는 한파로 상수도관이나 계량기 동파가 발생하는 등 물 음용 환경이 불안정해질 수 있는 만큼, 별도의 처리 없이 바로 마실 수 있는 생수를 준비해 두는 것도 하나의 방법이다.

생수를 선택할 때는 라벨에 '먹는샘물' 표시가 있는지 확인하는 것이 좋다. 먹는샘물은 먹는물관리법에 따라 수원지 원수와 완제품을 대상으로 수십 개 항목의 수질 검사를 정기적으로 거쳐야 하는 등 관리 기준이 엄격하다.

이 같은 기준에 따라 생산되는 국내 먹는샘물 가운데 하나로 제주삼다수가 있다. 제주삼다수는 한라산 단일 수원지에서 취수한 원수를 사용해 생산되며, 연간 2만 회 이상의 수질 검사를 실시하고 생산 전 과정을 상시 모니터링하고 있다고 회사 측은 설명한다. 1998년 출시 이후 현재까지 단 한 차례의 품질 관련 이슈도 발생하지 않았다는 점에서 일상적인 수분 섭취를 위한 안정적인 선택지로 평가된다.





