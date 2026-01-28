본문 바로가기
국가유산진흥원, 채용박람회서 'AI 체험관' 운영

이종길기자

입력2026.01.28 09:28

자체 개발 멀티모달 AI '하이' 시연
3D 데이터 기술 공개…29일까지 진행

국가유산진흥원, 채용박람회서 'AI 체험관' 운영
국가유산진흥원은 서울 양재 aT센터에서 진행 중인 '2026년 공공기관 채용정보박람회'에서 국가유산 데이터의 인공지능(AI) 활용 사례를 선보이고 있다고 28일 밝혔다.


진흥원은 이번 박람회에 'AI 선도 공공기관' 자격으로 초청받았다. '국가유산 기반 멀티모달 AI 구축과 활용'을 주제로 AI 체험관 내에 단독 부스를 마련했다.

전시의 핵심은 자체 개발한 멀티모달 AI 모델 '하이(HAI, Heritage AI)'다. 텍스트, 이미지, 음성 등 서로 다른 형태의 데이터를 종합적으로 이해하는 기술로, 현장에서 텍스트를 입력하면 한국적인 국가유산 이미지를 생성할 수 있다.


진흥원이 지난해 추진한 'AI 데이터레이크 활용지원 사업' 등의 결과물인 전통 민화 제작 데이터도 전시 공간의 한 축을 채웠다.


대규모 협력 프로젝트의 성과 역시 비중 있게 다뤄지고 있다. KBS·네이버클라우드 등과 컨소시엄을 이뤄 진행한 58억원 규모의 '방송영상 AI 학습용 데이터 구축' 사업이 대표적 예다. 공동 수행기관인 스팩스페이스가 개발한 3D 가공 데이터와 AI 라벨링 툴을 데모 영상으로 시연하고 있다.

박람회는 오는 29일 오후 6시까지 서울 양재 aT센터 제1, 2전시장에서 계속된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

