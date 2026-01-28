KCC, 후도막 분체도료 개발…이차전지·전기전력 시장 공략

분체도료 250㎛ 두께 1회 공정으로 단축 가능

이차전지 등 절연·내식 성능 요건 갖춰

KCC가 도장 공정을 절반으로 줄일 수 있는 두꺼운 도막의 분체도료를 개발해 이차전지·전기전력 시장 공략에 나섰다.

KCC가 개발한 후(厚)도막 분체도료 적용 샘플(왼쪽)과 기존 분체도료 1회 도장 샘플(오른쪽). KCC AD 원본보기 아이콘

KCC는 정전도장 1회만으로 최대 250㎛ 이상의 도막 두께를 구현하는 분체도료를 선보인다고 28일 밝혔다. 신제품은 기존 분체도료가 1회 도장으로 구현할 수 있었던 최대 도막 두께 약 120㎛ 수준을 두 배 이상 확대한 것이다. 이차전지(EV/ESS)와 전력 제어장치 등 핵심 부품에 요구되는 절연·난연·고(高) 내식 성능을 충족하도록 개발됐다.

분체도료는 액상 형태인 일반적인 도료(페인트)와 달리, 휘발성 용제나 희석제를 사용하지 않는 '가루형' 도료를 말한다. 스프레이 건을 이용해 도장 대상인 금속(양전하)에 분체도료(음전하)를 흡착시킨 뒤 열을 가해 도막을 형성하는 방식이다. 가루가 부착돼 굳는 구조인 만큼 도막이 흘러내리거나 주름이 생길 우려가 적어 작업성이 우수한 것이 특징이다. 금속에 부착되지 않은 분체도료는 회수·재사용이 가능해 작업 과정에서 발생하는 폐기물이 적어 친환경적이고 경제성도 높다.

일반적인 분체도료는 1회 도장 때 약 60~80㎛ 수준으로 두께를 형성하는데, 전압이나 에어 압력 등의 도장 조건을 조정하더라도 최대 120㎛ 내외가 한계였다. 일정 두께를 넘으면 이미 붙은 분말과 새로 분사된 분말 사이에서 정전기적 반발력이 발생해 더 두껍게 도장할 수 없다. 250㎛ 이상의 도막이 요구되는 이차전지(EV/ESS) 부품과 전력제어·변환장치, 고 내식 구조물 시장에서는 2회 공정 또는 예열 공정이 불가피했다.

KCC가 개발한 제품은 정전반발 한계를 제어하는 기술을 적용해 예열 없이 한 번의 도장만으로 최대 250㎛ 후도막 구현이 가능하다. 또한 250㎛ 두께에서도 도막 평활성(평평하게 마감되는 성질)을 유지하는 레벨링 향상 기술을 더해, 작업 품질도 한층 높였다.

분체도료 도장 업체들은 이 제품을 활용하면 △도장 공정 단축 △예열·경화(Cure) 과정에서 에너지 절감으로 생산 원가를 낮출 수 있다. 공정이 한 번으로 줄어 작업 효율성도 개선할 수 있다. 도장면이 외부 공기와 분진에 노출되는 시간도 짧아져 오염 입자 유입 가능성도 작아진다.

KCC는 공정을 대폭 단축하면서도 절연 성능과 난연 특성은 기존 제품 수준 이상으로 확보했다. 특히 이차전지(EV/ESS)와 고전압 전력부품의 안전성과 직결되는 내전압 신뢰성까지 강화했다.

전기차 시장 확대에 따라 배터리·전력부품을 위한 고신뢰 절연 코팅 수요는 꾸준히 늘어날 전망이다. 특히 250㎛ 이상 두께의 절연 코팅은 화재 안전성과 내구성을 동시에 요구받는 EV 부품 경쟁력의 핵심 요소다.

KCC 관계자는 "전기차 시장은 배터리와 전력부품의 절연·내열 요구가 높아지는 동시에, 제조 공정 효율화가 경쟁력의 핵심 요소가 되고 있다"며 "앞으로도 EV 부품과 고신뢰 산업용 소재 분야에서 요구되는 성능과 공정 효율을 동시에 만족시키는 맞춤형 제품 개발을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>