본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

아시아 넘어 아프리카까지…5대륙 진출 꼬북칩

허경준기자

입력2026.01.29 14:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[2026아시아소비자대상]
최우수상 오리온

오리온 꼬북칩이 지난해 남아프리카공화국과 아랍에미리트연합국에 진출했다. 이로써 기존 아시아, 미주, 유럽, 오세아니아에 이어 아프리카까지 5대륙에 진출하며 K-스낵로드를 확장했다.


오리온은 지난해 11월부터 남아공 SPAR의 프리미엄 슈퍼마켓 300여 점포에서 꼬북칩 '콘스프맛', '초코츄러스맛', '카라멜팝콘맛' 등 3종의 판매를 시작했다.

아시아 넘어 아프리카까지…5대륙 진출 꼬북칩
AD
원본보기 아이콘

꼬북칩은 풍부한 네 겹 식감과 나라별 소비자들의 기호에 맞는 다양한 맛을 통해 '초코파이'를 잇는 글로벌 브랜드로 성장하고 있다. 한국에서 생산한 꼬북칩은 스낵의 본고장인 미국을 비롯해 영국, 스웨덴, 호주, 캐나다 등 20여개 국에 수출하고 있으며, 중국, 베트남 등 해외법인에서는 현지 생산해 각 내수시장에 판매 중이다.


2017년 출시된 꼬북칩은 아시아, 미국, 호주 등 여러 국가로 진출하며 글로벌 시장을 넓혀왔다. 지난해 영국, 스웨덴, 아이슬란드 코스트코를 시작으로 지난해 9월에는 프랑스 전역 까르푸(Carrefour) 매장 약 1200개에 입점하며 유럽 시장도 확대해 가고 있다. 현재는 전 세계 5대륙, 30개국에서 판매가 되며 K-스낵을 대표하는 제품으로 자리매김하고 있다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기