한국투자MySuper알아서펀드, 설정액 2000억원 돌파

김영원기자

입력2026.01.28 09:24

"6개월만에 2배 성장"

한국투자신탁운용은 '한국투자MySuper알아서펀드' 시리즈의 설정액이 2000억원을 넘어섰다고 28일 밝혔다.


펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 27일 종가 기준 해당 펀드 시리즈의 설정액은 2054억원으로, 전년 동기 대비 1361억원 증가했다. 지난해 7월 말 1000억원 돌파 이후 6개월 만에 2배 이상 성장한 셈이다.

한국투자MySuper알아서펀드, 설정액 2000억원 돌파
특히 '한국투자MySuper알아서성장형펀드'와 '한국투자MySuper알아서안정형펀드'의 디폴트옵션(O클래스) 증가세가 눈에 띈다. 해당 클래스의 합산 설정액은 1036억원으로 집계돼 전년 동기 대비 486억원의 자금이 유입되며 시리즈 내 가장 큰 증가 폭을 보였다. 퇴직연금온라인클래스(C-Re 클래스)도 500억원 이상 성장하며 펀드 규모 확대를 뒷받침했다.


지속적인 자금 유입 배경에는 견조한 운용 성과가 자리하고 있다. 한국투자MySuper알아서성장형펀드(C-Re 클래스)는 최근 3년 수익률 109.71%를 기록하며 국내 설정된 밸런스드펀드(BF) 퇴직연금온라인클래스 중 가장 높은 성과를 거뒀다. 설정 후 누적 수익률과 최근 1년 수익률 역시 각각 106.07%, 33.02%로 안정적인 흐름을 이어가고 있다.


한국투자MySuper알아서성장형펀드는 현재 '한국투자증권디폴트옵션적극투자형BF1'에 100% 편입돼 있다. 고용노동부가 발표한 '2025년 3분기 사전지정운용방법(디폴트옵션) 주요 현황'에 따르면, 해당 디폴트옵션의 1년 기준 수익률은 32.83%로 전체 319개 디폴트옵션 중 1위를 차지했다.

한국투자MySuper알아서펀드시리즈는 연금 선진국으로 평가받는 호주의 디폴트옵션인 '마이슈퍼(MySuper)'를 국내 최초로 벤치마킹한 자산배분형 펀드다. 소비자물가지수(CPI)와 연동한 초과수익을 목표로 하며, 호주 주식과 미국 물가연동국채, 미국 대형 성장주, 국내 채권, 금 등 글로벌 자산에 분산 투자해 은퇴 이후 실질 구매력 확보를 목표로 설계됐다.


오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "물가상승률과 연계된 자산 편입을 통해 변동성을 낮추고 장기 수익을 추구하는 구조로, 연금 투자자에게 적합한 상품"이라며 "실질 구매력 확보와 안정적인 운용을 원한다면 자산배분형 펀드를 포트폴리오에 적극 활용해볼 만하다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

