국내산 영양고추 등 5가지 황금비율 '더핫 열라면'

[2025 아시아소비자대상]

최우수상 오뚜기

오뚜기의 '더핫(THE HOT) 열라면'은 국내산 명품 영양고추를 넣어 강렬한 매운맛을 구현했다.

더핫 열라면은 대표적인 고추 주산지인 경상북도 영양군과의 지역 상생 가치 아래, 특산물인 영양고추에 베트남하늘초, 캐롤라이나리퍼, 부트졸로키아, 하바네로 등 총 5가지 고추를 황금비율로 배합해 열라면 특유의 깔끔한 매운맛을 한층 강화한 제품이다. 기존 열라면(5013SHU) 대비 약 1.5배 높은 7500SHU의 맵기로 역대 오뚜기 출시 라면 중 가장 매운 수준이다.

더핫 열라면은 시식 행사와 지역 페스티벌 참여 등 다양한 접점을 통해 매운맛 마니아층과 새로운 맛을 찾는 MZ세대를 중심으로 빠르게 입소문을 타기 시작했다. 그 결과 더핫 열라면은 출시 3주 만에 누적 판매량 200만개를 돌파하며 큰 인기를 얻었다. 특히 별도의 TV 광고 없이 제품력과 소비자 후기만으로 달성한 성과라 의미가 크다는 평가다. 소비자 사이에서는 "도파민이 터진다", "강렬하면서도 맛있게 맵다", "순두부나 콩나물과 함께 조리하면 한 끼 식사로 제격"이라는 호평이 이어지고 있다.

오뚜기는 이번 인기에 힘입어 영양고추의 우수성을 보다 폭넓게 알리기 위해 '더핫 열라면 용기면'을 추가로 선보였다.

또 소비자 참여형 프로모션을 통해 브랜드 경험을 강화했다. 지난해 진행된 '더핫 열라면과 함께 HOT영양으로 떠나자!' 이벤트는 제품 구매 또는 취식 사진을 SNS에 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 영양군 한옥 숙소 숙박권과 영양사랑상품권 등을 제공했다. '오뚜기X영양군X윙(DOPAMINE)' 광고 영상과 연계한 댓글 이벤트도 진행하여 참가자에게는 영양군 관광정보가 담긴 NFC 키링과 '더핫 열라면' 멀티팩을 증정했다.

지역 상생 활동도 활발하다. 지난해 8월 행정안전부·영양군과 MOU를 체결한 이후, 서울시청 광장에서 열린 '영양고추 H.O.T 페스티벌' 참가, 용산역 지역상생 팝업스토어 운영 등 온·오프라인을 아우르는 활동을 통해 '더핫 열라면'과 영양고추의 가치를 널리 알렸다. 오뚜기 관계자는 "더핫 열라면은 도파민 터지는 강렬한 매운맛과 프리미엄 원재료, 그리고 영양군과의 지역상생이 만들어낸 시너지가 반영된 제품"이라며 "앞으로도 봉지면과 용기면을 통해 소비자에게 가까이 다가가는 동시에, 영양고추와 영양군의 매력도 널리 알리며 상생 가치를 실천하겠다"고 말했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



