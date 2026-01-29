럭셔리호텔·승마·골프까지…VIP '에비뉴엘' 혜택 강화

[2026 아시아소비자대상]

롯데백화점이 VIP 고객 프로그램인 '에비뉴엘(AVENUEL)'에 고객 선호도가 높은 경험형 혜택을 강화한다.

에비뉴엘 고객이 포인트를 통해 이용하던 기존 '에비뉴엘 포인트' 제도는 올해부터 '에비뉴엘 큐레이션'으로 개편했다. 에비뉴엘 큐레이션은 ▲스테이(STAY) ▲퀴진(CUISINE) ▲라이프(LIFE) ▲웰니스(WELLNESS) ▲스토어(STORE) ▲채리티(CHARITY) 등 총 6개 카테고리로 구성돼 있다.

에비뉴엘 고객은 등급별로 차등 지급되는 포인트를 활용해 국내외 럭셔리 호텔, 파인다이닝, 골프·레저, 쇼핑 등 다양한 하이엔드 콘텐츠를 이용할 수 있다.

특히 고객 반응이 높았던 여행과 미식 분야를 중심으로 콘텐츠를 강화했다. '스테이' 카테고리에서 '불가리 호텔' '카펠라 리조트' '아야나 리조트' '울릉도 빌라쏘메' 등 국내외 글로벌 럭셔리 5성급 호텔·리조트 이용 혜택을 강화한 사례가 대표적이다.

세계 100대 명문 승마 아카데미로 손꼽히는 '스티븐 승마 클럽'과 연계한 프라이빗 클래스와 한국남자프로골프투어(KPGA) 박경준 프로의 원포인트 레슨 등 럭셔리 골프 프로그램도 새롭게 마련했다.

최상위 등급인 에비뉴엘 블랙 고객을 위한 서비스 역시 한층 고도화한다. 지난해 고객 맞춤형 요소를 더한 스페셜 기프트로 긍정적인 반응을 얻은 데 이어, 올해는 전문 아티스트가 참여해 캘리그라피와 고객의 월별 탄생화를 핸드 드로잉으로 담아낸 맞춤형 기프트를 준비했다.

이와 함께 만찬과 공연이 어우러진 '마티네 & 수아레' 문화 초대 혜택을 새롭게 마련하고, 기존에 제공하던 골드바는 '블랙 777' 엠블럼을 새긴 골드카드 형태로 디자인을 변경해 증정하는 등 차별화된 경험과 품격 있는 가치를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다.

한편, 롯데백화점은 2027년 우수고객 선정 기준에 온라인 채널인 '롯데백화점몰' 실적을 새롭게 반영한다. 해당 기준은 에비뉴엘 그린 등급까지 적용되며, 롯데백화점몰 구매 실적의 50%를 최대 1000만원 한도 내에서 인정한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "그동안 에비뉴엘을 통해 축적해온 VIP 고객 경험을 바탕으로, 롯데백화점에서만 경험할 수 있는 최상위 수준의 경험형 혜택을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





