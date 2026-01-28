40대 이하 과체중부터 췌장암 위험 증가…고도 비만 때는 2배

20~39세 성인 631만여명 대상 전국 코호트 분석

"체중 관리가 췌장암 예방의 첫 걸음"

20~30대에서 체질량지수(BMI)가 정상 범위를 조금만 벗어나도 췌장암 발병 위험이 크게 높아진다는 대규모 연구 결과가 나왔다. 과체중 단계부터 췌장암 위험이 약 40% 증가했다. BMI 30 이상 고도 비만일 경우 위험은 정상 체중의 두 배에 달했다. 젊은 연령층 췌장암 증가의 주요 원인으로 비만이 작용하고 있음을 처음으로 전국 단위 코호트로 확인한 결과다.

삼성서울병원은 홍정용 혈액종양내과 교수와 박주현 고려대안산병원 가정의학과 교수 연구팀이 2009~2012년 국가건강검진을 받은 20~39세 성인 631만5055명을 평균 10년간 추적 관찰해 이러한 연구 결과를 내놨다고 28일 밝혔다. 연구 결과는 '유럽암학회지' 최근호에 실렸다.

왼쪽부터 홍정용 삼성서울병원 혈액종양내과 교수, 박주현 고려대안산병원 가정의학과 교수. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

연구팀은 추적 기간 동안 총 1533건의 췌장암 발생을 확인했다. 아시아인 기준 BMI에 따라 저체중, 정상 체중, 과체중, 1단계 비만, 2단계 비만으로 나눠 분석한 결과 BMI가 높아질수록 췌장암 위험이 단계적으로 증가했다.

정상 체중(BMI 18.5~22.9)을 기준으로 할 때 과체중(BMI 23.0~24.9)의 췌장암 발생 위험은 38.9% 높았다. 1단계 비만(BMI 25.0~29.9) 역시 위험 증가 폭은 동일했다. BMI 30 이상인 2단계 비만군에서는 위험이 96%까지 치솟았다. 반면 저체중군에서는 통계적으로 유의미한 위험 증가는 나타나지 않았다.

이번 연구는 연령과 성별뿐 아니라 흡연, 음주, 신체활동, 소득 수준, 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 만성 신장질환, 췌장염 등 췌장암 발생에 영향을 줄 수 있는 요인을 모두 보정해 분석했다. 연구팀은 이를 통해 비만이 췌장암 위험을 높이는 독립적인 요인임을 확인했다고 설명했다.

젊은 췌장암 환자가 더 위험한 이유도 함께 제시했다. 연구팀은 "젊은 연령대에서는 증상이 뚜렷하지 않아 암이 상당히 진행된 뒤 발견되는 경우가 많다"고 설명했다. 경제활동기 환자가 늘어나면서 개인과 가족은 물론 사회 전체의 부담으로 이어질 수 있다는 지적이다.

비만이 췌장암 위험을 높이는 기전은 명확하다. 과체중 단계부터 지방 조직에서 염증 물질이 지속적해서 분비되고 인슐린 저항성이 높아진다. 이 과정에서 췌장 세포 증식이 자극돼 암이 발생하기 쉬운 환경이 만들어진다는 것이다.

홍 교수는 "비만뿐 아니라 과체중 단계에서부터 체중 관리를 시작하는 것이 젊은 층 췌장암 부담을 줄이는 가장 현실적인 예방법"이라고 강조했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>