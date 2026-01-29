소화 편하게, 포만감은 길게…산양유 장점 극대화

[2026아시아소비자대상]

최우수상 매일유업

최근 혼인 건수가 늘고 출산율이 반등 조짐을 보이는 가운데, 매일유업(대표 김선희, 곽정우, 이인기)의 산양분유 '앱솔루트 산양100'이 신생아 시기 부모들의 가장 큰 고민인 소화와 수유텀에 도움을 주는 제품으로 입소문을 타고 있다.

앱솔루트 산양100은 출생 후 첫 100일 신생아를 타깃으로 불규칙한 수유텀에 도움을 줄 수 있도록 영양 설계를 한 것이 특징이다. 특히 이번 신제품은 산양유의 장점을 극대화했다.

산양유에 함유된 A2-베타(β) 카제인은 단백질의 소화 흡수를 돕고 산양유 지방은 우유보다 1/20 작은 크기인 중쇄지방산 함량이 높아 아기의 편안한 소화를 돕는다. 또한 우유의 유당 대비 소화가 느린 쌀 전분을 배합한 과학적인 탄수화물 영양 설계로 아이의 포만감도 오래 유지시킨다.

아기의 장 건강을 위한 '황금변 설계'도 눈에 띈다. 모유수유아의 장내 환경과 유사하도록 프리바이오틱스 2종, 유산균 BB-12, HMO(모유올리고당) 2종을 함유했다. 또한 두뇌 구성성분인 DHA와 ARA 및 망막 구성 성분인 루테인을 모유 수준 함량에 맞춰 영양 설계를 했다. 더불어 아기의 자기방어체계 형성을 위한 뉴클레오타이드도 포함되어 아기의 건강한 성장발달을 돕는다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



