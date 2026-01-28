본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광진구, 건국대병원서 쌀 5000kg 기부 받아…누적 47t

김민진기자

입력2026.01.28 09:04

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 광진구가 건국대학교병원으로부터 쌀 5000kg을 기부받았다고 28일 밝혔다. 기부받은 쌀은 10kg 기준 500포, 약 1820만원 상당으로 광진푸드뱅크·마켓센터를 통해 지역 내 저소득 가구에 전달될 예정이다.

건국대학교병원 사랑의 쌀 전달식에서 김경호 광진구청장(왼쪽)과 유광하 건국대병원장이 기념촬영을 하고 있다. 광진구 제공.

건국대학교병원 사랑의 쌀 전달식에서 김경호 광진구청장(왼쪽)과 유광하 건국대병원장이 기념촬영을 하고 있다. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

건국대병원의 쌀 기부는 2006년부터 20년 가까이 이어져 왔다. 첫해 1000kg으로 시작된 나눔은 매년 꾸준히 지속됐으며, 이번 기탁을 포함해 총 누적 기탁량은 4만7300kg에 이른다. 최근 3년간은 매년 5000kg의 쌀을 기부해 왔다.


건국대병원은 쌀 기부 외에도 저소득 주민 대상 외래검사비 지원, 저소득 고독사 위험군 대상 대상포진 예방접종비 지원, 에너지 취약계층을 위한 선풍기 150대 지원 등 다양한 협력사업을 추진하고 있다.

지난 26일 전달식에는 김경호 광진구청장과 유광하 건국대병원장 등 병원 관계자가 참석했다.


유광하 건국대병원장은 "우리 주변의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회의 든든한 동반자로서 의료 서비스와 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


김경호 광진구청장은 "매년 잊지 않고 지역사회를 향한 나눔을 실천해 주시는 건국대병원에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성품은 꼭 필요한 이웃들에게 따뜻한 마음과 함께 소중히 전달하겠다"고 전했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"금값 치솟는데…" 추가매입 멈춘 한은, 13년 간 어디에 투자했나

새로운 이슈 보기