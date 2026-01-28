코스닥, 10.10P 오른 1,092.69 출발(0.93%↑)
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 10.10P 오른 1,092.69 출발(0.93%↑)
2026년 01월 28일(수)
코스닥, 10.10P 오른 1,092.69 출발(0.93%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광
'두쫀쿠' 여기저기 팔길래 사 먹었는데 "딱 걸린다"…깜짝 조사 나서는 식약처
美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금]
"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템
"믿을 수 없을 정도로 엉망"…中 관광객 머문 객실 사진에 日 SNS '발칵'
세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지
"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져
반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가
애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다
"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다
"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자