LG전자, 모듈러 주택 '스마트코티지' 상시 체험 공간 열어

전북 김제 '죽산모락'서 숙박 체험

레저·관광 사업 등 B2B 수요 공략

LG전자가 모듈러 주택 'LG 스마트코티지'를 상시 체험할 수 있는 공간을 열고 레저·관광 시장 공략에 나섰다.

LG전자는 28일 전북 김제시 죽산면에서 지역 청년 창업가 모임인 '오후협동조합'과 협업해 복합 문화 공간 '죽산모락'을 열었다고 밝혔다.

LG전자가 레저 및 관광 사업을 계획하고 있는 B2B 고객을 위해 전북 김제시 죽산면에 LG 스마트코티지를 상시 체험할 수 있는 공간 '죽산모락'을 열었다. LG전자 제공 AD 원본보기 아이콘

스마트코티지가 팝업 쇼룸이 아닌 상시 체험 가능한 숙박시설로 사용되는 것은 이번이 처음이다. 스마트코티지 방문객은 김제 평야의 지평선 뷰를 감상하고, 양조·제빵 등 지역 상권과 연계된 다양한 문화 체험을 할 수 있다.

죽산모락에는 단층형 모델 모노(MONO)와 복층형 모델 듀오(DUO)가 각 2채씩 설치됐다. 모노는 한 층에 거실, 침실, 부엌, 욕실 등으로 구성돼 있다. 듀오는 1층엔 거실, 부엌, 욕실 등 생활공간이 있고 2층은 침실로 꾸며졌다. 두 모델 모두 냉장고, 빌트인 인덕션, 광파오븐, 식기세척기, 워시타워, 스탠바이미 등 LG전자의 AI 가전이 들어섰다.

LG전자는 스마트코티지가 파인스테이(독립적인 건물, 뛰어난 인테리어와 조경 갖춘 프리미엄 숙소), 캠핑·글램핑 등 레저·관광 사업을 준비하는 B2B 사업자에게도 매력적인 선택지가 될 것으로 기대하고 있다. 모듈러 주택 특성상 건설 기간이 짧아 빠른 사업화가 가능한 것이 강점이다.

또 씽큐 앱으로 가전·IoT 기기·공조장치를 제어하는 등 편리하게 건물을 관리할 수 있다. 에너지 효율이 높아 관리비도 절감할 수 있다. 지난해 10월에는 설계를 단순화하고 필수 가전 중심으로 구성한 신모델 2종을 출시해 가격을 기존 대비 절반가량 낮추기도 했다.

죽산모락을 이용하려면 파인스테이 및 프리미엄 가구 브랜드 '무브먼트랩(MOVEMENT LAB)' 홈페이지에서 예약하면 된다.

조연우 LG전자 스마트코티지 대표는 "LG 스마트코티지는 내 집처럼 편안히 쉴 수 있는 모듈러주택을 원하는 고객은 물론, 레저·관광 사업을 준비하는 B2B 사업자에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>