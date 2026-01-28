본문 바로가기
에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 40조원 돌파

임춘한기자

입력2026.01.28 08:54

대형 ETF AUM 증가율 1·2위

국내 대표 민간 지수회사인 에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 40조원을 돌파했다고 28일 밝혔다.


에프앤가이드는 순자산 30조원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 40조원을 돌파했다. 특히 KODEX AI반도체 ETF는 약 310% 증가했고, TIGER 반도체TOP10 ETF 역시 약 190% 성장했다. 이는 순자산 1조원을 넘는 대형 ETF 가운데 AUM 증가율 1·2위에 해당하는 성과로 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 신고가를 경신하는 흐름 속에서 두 ETF가 관련 투자 수요를 효과적으로 담아낼 수 있는 상품으로 부각된 것으로 분석된다.

에프앤가이드는 지수 개발부터 검증까지의 전 과정을 자동화한 자체 플랫폼 'FNAIDX'를 핵심 인프라로 운영하고 있다. FNAIDX는 테마 아이디어 발굴부터 종목 선정, 시뮬레이션, 성과 검증에 이르는 전 과정을 데이터 기반으로 수행하는 시스템이다. 시장 변화에 신속하게 대응하며 완성도 높은 테마지수를 안정적으로 제공할 수 있도록 지원한다.


에프앤가이드 관계자는 "우호적인 시장 환경 속에서 국내 주식형 테마지수 순자산 상위 10개 중 9개를 자사 지수로 채우며 경쟁력을 공고히 하고 있다"며 "테마지수 수요 확대에 발맞춰 주식형은 물론 해외·채권·가상자산 등 다양한 자산군으로 지수 개발 역량을 확장하고, FNAIDX를 중심으로 지수 설계 및 검증 체계를 고도화해 중장기적인 시장 변화에도 선제적으로 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
