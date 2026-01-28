시흥시, 산재 요인 미리 살핀다…'아차사고 신고제' 운영

경기도 시흥시가 산업재해 예방을 위해 일선 사업장의 잠재적인 사고 위험 요소 점검을 강화한다.

시흥시는 근로자의 자기 규율 안전 문화 조성과 현장 중심의 산업재해 예방 활동 활성화를 위해 다음 달 1일부터 '아차사고 신고제'를 운영한다고 28일 밝혔다.

'아차사고'란 직접적인 인적·물적 피해 등이 발생하지 않았으나, 사고가 발생할 뻔한 상황 또는 잠재적인 위험 요소를 포함한 모든 불안정한 상태와 행동을 말한다.

신고 내용은 관내 소관 작업장 내 설비·장비 또는 작업자의 행동과 관련된 사항으로 ▲작업자의 부주의한 행동 ▲설비 또는 장비 결함 ▲화재·누전 등 잠재 유해·위험 요인 ▲관리적 요인 등이다.

시는 신고제 운용을 통해 중대재해 및 산업재해를 예방하고, 종사자들의 자발적인 안전 활동을 증진해 능동적인 안전문화 형성과 안전한 작업환경조성에 나설 방침이다.

시는 제도의 빠른 정착을 위해 공무원, 공무직, 기간제근로자를 포함한 전 직원을 대상으로 시 청사 등에 부착된 홍보물의 QR코드 태그 활용을 시작으로 시 홈페이지와 전자우편, 방문 접수 등 신고 방법의 다양화를 통해 접근성을 높일 계획이다.

특히 시는 산업안전보건위원회 평가단 심사를 거쳐 3건의 우수사례를 선정, 내년 초에 표창도 수여할 예정이다.

임병택 시흥시장은 "아차사고 신고제는 근로자들이 현장의 위험 요소를 직접 발굴하고 개선하는 데 의미가 있다"며 "이번 제도를 통해 더욱 안전하고 건강한 근무 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



