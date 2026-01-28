배민, 처갓집양념치킨과 입점업주 성장 지원 '맞손'

본문 바로가기
김철현기자

입력2026.01.28 08:53

언론사 홈 구독
전략적 업무 협약 체결
온라인 매출 성장 협업 강화

배달의민족 운영사 우아한형제들은 치킨 프랜차이즈 '처갓집양념치킨' 운영사 한국일오삼과 가맹점주의 온라인 영업 수익 제고와 고객 혜택 강화를 위해 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

27일 서울 송파구 우아한형제들 사옥에서 김지훈 우아한형제들 사업부문장(오른쪽)과 김재훈 한국일오삼 전무가 업무협약을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. 우아한형제들

27일 서울 송파구 우아한형제들 사옥에서 김지훈 우아한형제들 사업부문장(오른쪽)과 김재훈 한국일오삼 전무가 업무협약을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. 우아한형제들

이번 협약에 따라 한국일오삼은 가맹점주의 온라인 주문 매출 확대를 위해 배달의민족 플랫폼을 중심으로 전략적 협업을 강화한다. 양사는 배달 시장 트렌드에 맞는 메뉴 최적화와 신메뉴 출시, 애플리케이션(앱) 내 브랜드관 운영, 공동 프로모션 강화 등 온라인 채널에 특화한 판매 전략을 함께 기획하고 실행하기로 했다.


양사는 입점 가맹점주를 대상으로 다양한 상생 프로그램도 마련할 계획이다. 또 우아한형제들의 글로벌 네트워크와 디지털 플랫폼 역량을 기반으로 처갓집양념치킨 브랜드의 해외 시장 경쟁력 강화를 위한 협업도 추진한다. 한국일오삼의 '챌린지 프로모션'을 비롯한 지역사회를 위한 사회공헌 프로그램에도 힘을 모을 예정이다.

김지훈 우아한형제들 사업부문장은 "이번 협약으로 플랫폼과 프랜차이즈, 가맹점주 모두가 윈-윈 할 수 있는 관계를 만들게 됐다"며 "플랫폼 이해관계자들의 지속가능한 성장을 위한 기반을 꾸준히 만들어 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
