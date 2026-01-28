본문 바로가기
관악구, 민선 8기 공약 이행률 97.7% 달성

김민진기자

입력2026.01.28 08:46

60개 중 35개 완료…경제 분야 100% 이행

서울 관악구(구청장 박준희)가 민선 8기 공약사업 60개 중 35개를 완료하고 97.7%의 이행률을 기록해 지난해 4분기 기준 전국 최고 수준의 공약 이행률을 달성했다고 28일 밝혔다.

지난해 7월 관악중소벤처진흥원 출범식에 참여한 박준희 관악구청장(왼쪽 다섯 번째). 관악구 제공.

지난해 7월 관악중소벤처진흥원 출범식에 참여한 박준희 관악구청장(왼쪽 다섯 번째). 관악구 제공.

원본보기 아이콘

분야별로는 '더불어 경제' 분야가 이행률 100%를 기록했다. 관악S밸리 2.0 추진과 관악중소벤처진흥원 설립을 통한 벤처창업 도시 기반 조성, 골목상권·전통시장 육성 등 소상공인 경쟁력 강화가 주효했다.


이어 청년 특별시(98.8%), 혁신 관악청(97.4%), 더불어 복지(97.3%), 으뜸 교육문화(96.5%), 청정 안전삶터(95.9%) 순으로 높은 달성률을 보였다.

4분기에 완료된 주요 과제로는 관악S밸리 2.0 성공적 추진, 전통시장 활성화, 장애인 이동권 향상, 상호문화도시 육성, 으뜸관악 청년통장 지원, 청소년 꿈나래 프로젝트, 강감찬 브랜드파워 강화, CCTV 확충 및 기능 고도화, 관악청 운영, 혁신정책연구단 구성 및 운영 등이 있다.


구는 정책자문단과 더불어으뜸관악 혁신·협치위원회, 주민배심원제 등을 통해 구정 운영과 정책 추진에 주민 의견을 반영하고 있다. 공약 추진 현황과 예산, 각종 평가 결과는 관악구청 누리집에 공개하고 있다.


박준희 관악구청장은 "올해는 민선 8기 여정을 내실 있게 마무리해야 하는 중요한 시점"이라며 "앞으로도 남은 공약사업의 완성도를 한층 더 높여 구민 삶의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 끝까지 책임감 있게 추진하고, 구민과의 약속을 성실히 지켜 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
