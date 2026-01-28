'천스닥' 시대에 코스닥 ETF 수익률↑…개미들 몰렸다

일주일 수익률 1~5위 코스닥 레버리지 차지

개미 26일 'KODEX 코스닥150' 6천억 순매수

4년여 만에 '천스닥' 시대가 도래하면서 관련 상장지수펀드(ETF) 수익률도 높아지고 있다. 개미 투자자들도 높은 수익률과 정책 기대감에 힘입어 코스닥 관련 ETF로 몰리는 모양새다.

28일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 수익률 1~5위는 모두 코스닥 지수를 배로 추종하는 코스닥 레버리지 ETF가 차지했다.

코스닥 지수가 4년만에 1000선을 돌파한 뒤 3% 넘게 급등하며 매수 사이드카가 발동한 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.1.26 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

KIWOOM 코스닥150선물레버리지 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 291630 | 코스피 증권정보 현재가 9,335 전일대비 860 등락률 +10.15% 거래량 128,530 전일가 8,475 2026.01.28 10:26 기준 전 종목 시세 보기 close (49.47%) 수익률이 가장 높았고, HANARO 코스닥150선물레버리지 HANARO 코스닥150선물레버리지 306530 | 코스피 증권정보 현재가 18,695 전일대비 1,695 등락률 +9.97% 거래량 117,235 전일가 17,000 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 바이오 株의 추락.. 바닥이 없다 전 종목 시세 보기 close (48.99%), RISE 코스닥150선물레버리지 RISE 코스닥150선물레버리지 278240 | 코스피 증권정보 현재가 21,040 전일대비 2,010 등락률 +10.56% 거래량 199,534 전일가 19,030 2026.01.28 10:26 기준 전 종목 시세 보기 close (48.56%), KODEX 코스닥150레버리지 KODEX 코스닥150레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 18,670 전일대비 1,715 등락률 +10.12% 거래량 61,648,771 전일가 16,955 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'[실전재테크]혼돈의 4월…부자들은 어디에 투자했나 美 파월 발언에도 레버리지 올라탄 개미들 전 종목 시세 보기 close (48.47%), TIGER 코스닥150 레버리지 TIGER 코스닥150 레버리지 233160 | 코스피 증권정보 현재가 20,770 전일대비 1,935 등락률 +10.27% 거래량 1,803,819 전일가 18,835 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 미래에셋, TIGER ETF '천스닥 돌파 이벤트' 진행 전 종목 시세 보기 close (47.84%)가 뒤를 이었다.

이 밖에도 수익률 10위권 안에 든 코스닥 추종 ETF로 TIGER 코스닥150바이오테크 TIGER 코스닥150바이오테크 261070 | 코스피 증권정보 현재가 21,760 전일대비 845 등락률 +4.04% 거래량 767,653 전일가 20,915 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 미래에셋, TIGER ETF '천스닥 돌파 이벤트' 진행바이오·조선 ETF 뜨고 AI 지고헬스케어株 '노다지'에서 'NO답'으로? 전 종목 시세 보기 close (25.84%·7위), KIWOOM 코스닥150 KIWOOM 코스닥150 316670 | 코스피 증권정보 현재가 9,895 전일대비 475 등락률 +5.04% 거래량 581,845 전일가 9,420 2026.01.28 10:26 기준 전 종목 시세 보기 close (22.98%·9위), HANARO 코스닥150 HANARO 코스닥150 304770 | 코스피 증권정보 현재가 19,815 전일대비 915 등락률 +4.84% 거래량 157,638 전일가 18,900 2026.01.28 10:26 기준 전 종목 시세 보기 close (22.77%·10위) 등이 있다.

최근 정부는 코스피에 이어 코스닥 활성화 정책을 펼치고 있다. 금융위원회는 지난해 12월 '코스닥 신뢰·혁신 제고 방안'을 발표했고, 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회는 지난 22일 '코스닥 3000 달성 목표'를 제안한 것으로 알려졌다.

이에 따라 개미들의 매수세도 코스닥 관련 ETF로 집중되고 있다. 특히 코스닥이 1000포인트를 넘어선 지난 26일 이후 관련 ETF 매수가 집중된 것으로 나타났다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 KODEX 코스닥150은 지난 26일 하루 개인 순매수 5952억원을 기록하며 국내 ETF 역사에서 역대 최대 기록을 세운 바 있다. 기존 최대 일간 개인 순매수 기록은 KODEX 레버리지 KODEX 레버리지 122630 | 코스피 증권정보 현재가 74,335 전일대비 2,610 등락률 +3.64% 거래량 10,453,456 전일가 71,725 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'"저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'美 파월 발언에도 레버리지 올라탄 개미들 전 종목 시세 보기 close (4382억원)였는데, 이를 크게 앞섰다.

이어 KODEX 코스닥150레버리지(2634억원·2위), TIGER 코스닥150 TIGER 코스닥150 232080 | 코스피 증권정보 현재가 20,245 전일대비 925 등락률 +4.79% 거래량 11,668,466 전일가 19,320 2026.01.28 10:26 기준 관련기사 미래에셋, TIGER ETF '천스닥 돌파 이벤트' 진행 전 종목 시세 보기 close (1385억원·3위), TIGER 코스닥150 레버리지(277억원·7위) 등도 개인 순매수 상위를 차지했다.

한편, 전날 코스닥 지수는 전장보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59로 마감했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



