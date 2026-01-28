중기부, AI 스타트업 대상 'AI기본법' 대응 전략 설명

팁스타운에서 'AI 스타트업 성장 전략 설명회' 개최

중소벤처기업부는 과학기술정보통신부와 함께 28일 서울 팁스타운 S1에서 인공지능(AI) 스타트업을 대상으로 'AI기본법'에 대한 주요 내용과 대응 전략, AI 지원 사업 등을 설명하는 'AI 스타트업 성장 전략 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 지난 22일 전면 시행된 AI기본법의 직접 적용을 받는 AI 스타트업의 관련 제도에 대한 이해도를 높이고, 대응 전략을 모색하는 동시에 AI 스타트업의 성장과 경쟁력 강화를 위한 지원 사업을 설명하고자 중기부와 과기정통부, 코리아스타트업포럼이 공동으로 마련했다.

설명회에서는 200여명의 AI 스타트업 임직원이 참석한 가운데 과기정통부가 AI기본법 주요 내용을 설명하고 중기부는 중소기업 AI 활용·확산법을 소개했다. 이어 법무법인 디코드 조정희 대표 변호사의 AI기본법 대응 전략 발표순으로 진행됐다.

창업진흥원은 분야별 대기업, 공공기관 등과 AI 스타트업 간 협업을 통해 산업과 기업의 AX(AI 전환)을 추진하고 스타트업의 기술 실증과 판로 확보를 지원하는 'AI 챌린지 사업'을 설명했다. 중소기업기술정보진흥원에서는 AI 등 핵심 분야의 대규모 프로젝트형 연구개발(R&D)을 지원하는 '딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)'를 소개했다. 법률, 회계, 경영 등의 여러 분야 상담과 지원을 하나의 창구에서 제공하는 '스타트업 원스톱 지원센터'에 대한 설명과 개별 상담도 이어졌다.

조경원 중기부 창업정책관은 "인공지능기본법은 AI 산업 진흥을 중심으로 필요한 최소의 규제만 반영했으나, 법에 바로 적용을 받는 AI 스타트업은 부담을 느끼고 있을 것으로 생각한다"면서 "중기부는 스타트업의 우려와 부담을 최소화하기 위해, 관계 부처와 공동으로 현장의 의견을 지속적으로 반영해 제도를 개선하고, 지원 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.





