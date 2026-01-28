시흥갯골축제, 문체부 '2026~2027 문화관광축제' 선정

갯골생태공원 특성 살린 참여형 축제로 인기

경기도 시흥시의 '시흥갯골축제'가 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정하는 대표 문화관광축제에 뽑혔다.

지난해 시흥 갯골생태공원에서 열린 '시흥갯골축제' 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥시는 '시흥갯골축제'가 '2026~2027 문화관광축제'로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 선정은 문체부가 전문가 서면·현장평가와 관광객 만족도, 지역사회 기여도, 축제 운영 역량, 안전관리체계 등을 종합적으로 평가해 이뤄졌다.

시흥갯골축제는 국내 유일의 내만갯골을 품은 갯골생태공원의 환경적 특성을 살린 축제다. 자연에서 쉬고 배우고 즐기는 다양한 생태·예술프로그램을 선보이면서 시민은 물론 관광객들의 방문도 꾸준히 이어지고 있다.

축제는 한국축제콘텐츠협회가 선정하는 '대한민국축제콘텐츠 대상' 세계축제협회(IFEA)가 선정하는 '피너클 어워드' 한국대회 및 본선대회에서 연속 수상하기도 했다.

특히 지난해 9월 열린 축제에서는 염전을 활용한 야간 콘텐츠 '바람에 핀 소금꽃' 공연과 공간을 활용한 열기구 등 체험형 프로그램을 선보이기도 했다.

시는 축제가 대한민국 대표 문화관광축제를 넘어 세계적인 문화관광축제로 도약하기 위한 단계적 발전 전략을 추진해 나갈 계획이다.





