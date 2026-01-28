인천시, 주거취약계층 지원에 2800억 투입

인천시는 올해 2879억원을 투입해 주거취약계층 지원에 나선다고 28일 밝혔다.

이는 지난해보다 194억원이 늘어난 규모로, 쪽방·고시원·반지하 등 비주거 환경에 거주하는 시민을 비롯해 저소득층, 장애인, 무주택 임차인을 대상으로 주거비 부담 완화와 주거환경 개선을 지원할 계획이다.

시는 주거취약계층의 다양한 수요를 반영해 광역주거복지센터를 통한 주거복지 상담과 사례관리를 강화하고, 기준 중위소득 48% 이하 가구를 대상으로 주거급여을 지원한다.

또 공공임대주택 이주와 이사비 지원, 영구임대아파트 입주민 공동전기요금 지원, 전세사기 예방과 임차인 보호를 위한 전세보증금 반환보증 보증료 지원, 장애인주택 개조사업 등을 추진할 계획이다.

인천시 관계자는 "주거취약계층이 보다 안전하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하고, 누구도 소외되지 않는 주거복지 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



