본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천시, 주거취약계층 지원에 2800억 투입

박혜숙기자

입력2026.01.28 08:42

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 올해 2879억원을 투입해 주거취약계층 지원에 나선다고 28일 밝혔다.


이는 지난해보다 194억원이 늘어난 규모로, 쪽방·고시원·반지하 등 비주거 환경에 거주하는 시민을 비롯해 저소득층, 장애인, 무주택 임차인을 대상으로 주거비 부담 완화와 주거환경 개선을 지원할 계획이다.

인천시청

인천시청

AD
원본보기 아이콘

시는 주거취약계층의 다양한 수요를 반영해 광역주거복지센터를 통한 주거복지 상담과 사례관리를 강화하고, 기준 중위소득 48% 이하 가구를 대상으로 주거급여을 지원한다.


또 공공임대주택 이주와 이사비 지원, 영구임대아파트 입주민 공동전기요금 지원, 전세사기 예방과 임차인 보호를 위한 전세보증금 반환보증 보증료 지원, 장애인주택 개조사업 등을 추진할 계획이다.


인천시 관계자는 "주거취약계층이 보다 안전하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하고, 누구도 소외되지 않는 주거복지 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"금값 치솟는데…" 추가매입 멈춘 한은, 13년 간 어디에 투자했나

새로운 이슈 보기