李대통령 "담배처럼 설탕에 부담금, 돈은 지역의료 재투자 어때요?"

송승섭기자

입력2026.01.28 08:39

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 설탕에 부담금을 물리고, 그 돈을 지역·공공의료에 투자하는 방안을 제안했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자 (하는 방안에 대해) 여러분 의견은 어떤가요?"라고 썼다.

이 대통령은 글과 함께 국민 80%가 설탕세 도입에 찬성한다는 내용의 기사도 함께 첨부했다.


서울대 건강문화사업단이 지난 12~19일 국민 1030명을 대상으로 실시한 설문에 따르면 응답자의 80.1%는 첨가당을 과다하게 사용하는 기업에 부담금을 부과하는 '설탕세' 도입에 찬성했다.


세계보건기구(WHO)는 2016년 회원국들에게 국민건강 보호를 위해 설탕세 도입을 권고한 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

