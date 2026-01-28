본문 바로가기
[오늘의 신상]락토프리 커피 강화…동원F&B, '덴마크 크리미 카라멜라떼'

임혜선기자

입력2026.01.28 09:09

수정2026.01.28 09:10

유당 제거한 '소화가 잘되는 우유'와 카라멜 조화
락토프리 커피, 작년 출시 후 누적 2000만개 판매

동원F&B는 락토프리 커피 '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼'의 신제품 '크리미 카라멜라떼'를 출시했다고 28일 밝혔다.


'덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 크리미 카라멜라떼'는 동원F&B만의 저온 효소 처리 기술로 유당을 제거해 유당불내증을 걱정 없이 섭취할 수 있다. 1등급 국산 원유를 사용했다. '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 크리미 카라멜라떼'의 가격은 250㎖에 2800원이다.

‘덴마크 크리미 카라멜라떼’ 이미지. 동원F&B 제공.

'덴마크 크리미 카라멜라떼' 이미지. 동원F&B 제공.

원본보기 아이콘

회사 측은 "이번 신제품 출시에는 커피 시장의 화두인 '개인화' 트렌드가 반영됐다"면서 "본인의 건강과 취향에 따라 원두·당도 등을 조절하는 경우가 많아졌으며, 특히 유당불내증을 겪는 소비자들은 락토프리 우유로 만든 라떼 음료를 주문하는 추세"라고 설명했다. 동원F&B는 지난해 '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼 2종(카페·바닐라)'을 출시다. 이 제품은 1년 만에 약 2000만개가 판매됐다.


동원F&B는 2021년 '덴마크 소화가 잘되는 우유'를 출시하며 유당 분해 우유(락토프리) 시장에 진출했다. 이후 초코·딸기우유 제품을 비롯해 그릭요거트, 요구르트 등 다양한 락토프리 유제품을 선보여왔다. 락토프리 시장이 꾸준히 성장함에 따라, 지속적인 연구개발을 통해 차별화된 신제품을 선보일 계획이다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

