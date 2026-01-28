엔젤로보틱스, 말레이시아에 재활 로봇 출시

웨어러블 로봇 전문기업 엔젤로보틱스가 말레이시아 국립대 병원에서 재활 로봇 '엔젤렉스 M20'을 공식 출시하며 글로벌 의료 로봇 시장 공략에 나섰다.

지난 27일 말레이시아 공과대학교(UiTM) 산하 알술탄 압둘라 병원에서 열린 엔젤로보틱스의 엔젤렉스 M20 공식 런칭 행사 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진=엔젤로보틱스

엔젤로보틱스는 지난 27일 말레이시아 공과대학교(UiTM) 산하 알술탄 압둘라 병원에서 엔젤렉스 M20 공식 런칭 행사를 개최했다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 말레이시아 고등교육부 장관이 주관한 공식 행사로, 한국과 말레이시아 간 보건의료 기술 협력을 상징하는 자리로 평가된다.

행사에는 잠브리 압드 카디르 말레이시아 고등교육부 장관과 샤린 사힙 UiTM 총장 등 양국 주요 인사들이 참석, 웨어러블 재활 로봇이 실제 임상 환경에서 활용되는 모습을 직접 확인했다.

엔젤렉스 M20은 하지 근력 저하 및 신경계 질환 환자의 보행 재활을 지원하는 웨어러블 로봇이다. 한국과 말레이시아를 포함한 6개 기관이 참여한 국제 다기관 무작위배정 대조군 임상시험을 통해 뇌졸중 환자 재활 효과를 입증했으며, 지난해 말레이시아 의료기기 당국으로부터 정식 인허가를 획득했다.

UiTM은 이번 도입을 계기로 로봇 재활 레퍼런스 센터 구축을 추진하는 등 공공 의료 시스템 내 로봇 재활 치료 고도화에 나설 계획이다.

엔젤로보틱스는 이번 출시를 계기로 인도네시아와 싱가포르 등 아시아 시장 진출을 확대하고, 유럽 CE 인증과 미국 시장 진입도 추진할 계획이다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 "말레이시아 재활 의료 발전에 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "엔젤렉스 M20이 환자의 보행 기능 회복을 돕는 실질적인 의료 솔루션으로 자리 잡도록 글로벌 협력을 이어가겠다"고 말했다.





백종민 테크 스페셜리스트



