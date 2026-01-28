강기정, 전남 도민 만난다…'광주·전남 통합 상생토크' 순회

전남 장성서 첫 설명회…전남지역 순차 방문

통합 추진 배경·생활 영향·기대 효과 공유

현장 의견 수렴해 통합 과정에 반영 방침

강기정 광주광역시장이 광주·전남 행정통합과 관련해 전남 도민들을 직접 만나 의견을 듣는 순회 소통에 나선다. 광주시는 오는 29일 장성군을 시작으로 전남 지역을 돌며 '광주·전남 통합 도민과의 상생토크'를 개최한다.

28일 광주시에 따르면 이번 상생토크는 광주·전남 통합에 대한 정확한 정보를 제공하고, 산업·경제·교통 등 주민 생활에 미치는 영향과 과제를 설명하기 위해 마련됐다.

첫 번째 상생토크는 29일 오후 3시 30분 장성문화예술회관 소공연장에서 열린다. 장성군은 광주시와 인접한 동일 생활권 지역으로, 행정통합에 대한 주민들의 인식과 의견이 주목되는 곳이다.

이날 설명회에서는 전남·광주특별시 추진 배경과 주요 내용, 지역별 통합 기대 효과, 향후 일정과 절차 등이 소개된다. 강기정 광주시장과 김한종 장성군수가 참석해 군민들의 질문에 직접 답변할 예정이다.

광주시는 광주시와 생활·경제권을 공유하는 장성군의 경우, 행정통합이 이뤄질 경우 광주시와 연계한 발전 잠재력이 확대될 것으로 보고 있다.

광주시는 장성군을 시작으로 ▲30일 여수시 ▲2월 5일 영광군 등으로 도민과의 상생토크를 이어갈 계획이다. 각 지역의 특성과 주민 관심사, 현장에서 제기된 의견들을 광주·전남 통합 추진 과정에 충실히 반영하겠다는 방침이다.

강기정 광주시장은 "광주·전남 통합은 단순한 행정 통합을 넘어 국가 균형발전과 공동 번영을 위한 전략적 선택"이라며 "도민 상생토크를 통해 전남 지역 시·군과 진정성 있게 소통하며 통합 추진의 사회적 공감대를 형성해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



