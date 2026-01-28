소프트캠프·에임인텔리전스, 기업 AI 보안 강화 전략적 제휴

사이버 보안 전문기업 소프트캠프와 AI 보안 전문기업 에임인텔리전스가 기업용 AI 환경의 보안과 안전성 강화를 위한 전략적 제휴(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.

소프트캠프의 배환국 대표(왼쪽), 에임인텔리전스의 유상윤 대표가 업무협약식(MOU) 서명식 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진=소프트캠프 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 기업의 AI 도입 과정에서 가장 큰 우려로 꼽히는 민감 정보 유출과 AI 오작동 리스크에 대응하기 위해 사이버보안과 AI 보안 기술을 결합하겠다는 취지다. 양사는 기업용 AI 환경에서 발생할 수 있는 보안 위협에 대한 공동 비즈니스 모델을 개발하고, 개인정보 및 기밀정보 보호를 고려한 AI 활용 시나리오를 함께 마련할 계획이다.

소프트캠프는 RBI(Remote Browser Isolation) 기반 보안 원격접속 서비스 'SHIELD Gate'를 통해 기업 업무 환경의 보안 통제를 담당해 왔다. 사용자 단말에 데이터가 남지 않는 구조로, 국가 망 보안체계(N2SF) 환경에서도 활용 가능한 기술로 평가받고 있다.

에임인텔리전스는 생성형 AI와 대규모 언어모델(LLM), 멀티모달 및 피지컬 AI 영역을 대상으로 프롬프트 인젝션과 탈옥(jailbreak), 민감정보 입력 탐지 등 AI 판단 과정에서 발생하는 보안 위협 대응에 강점을 보유하고 있다.

배환국 소프트캠프 대표는 "기업용 AI는 업무 혁신의 핵심이지만 새로운 보안 리스크도 함께 수반된다"며 "국가망 보안체계와 같은 환경에서도 AI와 SaaS를 안전하게 활용할 수 있는 보안 모델을 함께 만들어가겠다"고 말했다.

유상윤 에임인텔리전스 대표는 "고도화된 탈옥 공격 등에 대응할 수 있는 AI 보안 역량이 중요해지고 있다"며 "이번 협력을 통해 기업과 공공기관이 AI를 보다 안전하게 활용할 수 있는 현실적인 보안 방안을 제시하겠다"고 밝혔다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>