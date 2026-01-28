벡스코 질주한 ‘미래 자율주행’… 부산대 로보레이서 챔피언십 성황

전국 16개 팀 참가… 부산대 ‘무인질주’팀 대상



자율주행 실습플랫폼 활용 기술융합 역량 겨뤄

부산대학교(총장 최재원)가 미래모빌리티 산업을 이끌 인재 양성을 위한 자율주행 경진대회 '2026 RoboRacer PNU-HYUNSONG CHAMPIONSHIP(2026 로보레이서 부산대-현송 챔피언십)'을 지난 25일부터 27일까지 3일간 부산 벡스코(BEXCO) 컨벤션홀에서 개최했다.

부산대가 '2026 로보레이서 부산대-현송 챔피언십'을 마무리하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 대회는 부산대 RISE 사업단 미래모빌리티 UIC와 국립대학육성사업 미래모빌리티 특성화사업이 공동 주관하고, 현송교육문화재단과 부산공유대학(BITS) 미래모빌리티 전공이 후원했다. 미래모빌리티 산업 육성과 기술융합형 인재 양성을 목표로 지난해에 이어 두 번째로 마련됐다.

부산대는 2024년 현송교육문화재단의 기부금으로 교내 기계관에 조성한 '현송 AI Mobility Lab'을 기반으로 자율주행 교육을 운영해 왔으며, 그 교육 성과를 바탕으로 이번 경진대회를 개최했다.

대회에 사용된 'RoboRacer(F1TENTH)'는 실제 자율주행차 개발 과정을 1/10 크기로 축소·정제한 표준화된 연구·교육용 자율주행 플랫폼으로, 레이싱카 형태의 장비를 통해 실제 자율주행차 개발 방식과 동일한 절차를 실습할 수 있도록 설계됐다.

이번 대회에는 부산대, 경상대, 국민대, 상명대, 인제대, 인하대, 울산과학기술원 등 전국 16개 팀 72명이 참가해 알고리즘 설계와 제어 기술의 완성도를 겨뤘다. 치열한 경쟁 끝에 기술적 완성도와 주행 기록에서 가장 우수한 성적을 거둔 부산대 '무인질주'팀이 대상을 차지했다.

대회를 총괄한 안석영 부산대 기계공학부 교수(RISE 사업단 미래모빌리티 UIC 책임)는 "자율주행 기술은 기계, 전기, 전자 등 다양한 학문 간 융합이 필수적인 미래 산업의 핵심 분야"라며 "학생들이 자율주행 플랫폼을 직접 운용하며 실무 역량을 키울 수 있는 기반을 제공했다는 점에서 이번 대회의 의미가 크다"고 말했다.

부산대 RISE 사업단은 앞으로도 지역과 전국 단위의 모빌리티 교육 네트워크를 강화해 4차 산업혁명을 선도할 기술융합 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>