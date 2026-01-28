강남구 학교 급식실에 '로봇 투입'…조리사 업무강도 31% 줄었다

3개교 4개월 실증…미세먼지 노출 28.6% 감소

서울 강남구(구청장 조성명)가 학교 급식실에 조리로봇을 시범 도입한 결과, 조리종사자들의 업무 강도가 평균 31% 줄어든 것으로 나타났다.

구는 지난해 9~12월 서울개일초와 개원중, 서울로봇고 3개 학교에서 급식 조리로봇 실증사업을 진행한 결과 이같은 효과를 확인했다고 28일 밝혔다.

조리로봇은 로봇팔과 제어PC, 솥으로 구성됐다. PC로 불 켜기, 물 넣기·빼기 등을 원격 조작해 조리사들이 뜨거운 솥 앞에서 반복 작업을 하지 않아도 된다. 국·탕, 튀김, 볶음 요리를 모두 할 수 있다.

특히 이번 로봇은 학교에 이미 설치된 가스·스팀 솥을 그대로 사용할 수 있도록 설계됐다. 기존 조리로봇들은 전기 방식이어서 학교 급식실에 맞지 않아 도입이 어려웠다.

3개 학교는 4개월간 총 251일 중 199일(79%) 조리로봇을 사용했다. 특히 기숙형 학교인 서울로봇고는 97% 활용률을 보였다.

조리사들이 체감하는 효과도 컸다. 450명분 튀김 요리(2시간)를 만들 때 기존에는 뜨거운 솥 앞에 서서 작업해야 했지만, 로봇 도입 후 조리사들이 솥에서 멀리 떨어져 작업할 수 있게 되면서 초미세먼지 노출이 28.6% 줄었다. 허리와 팔 부담을 나타내는 근골격계 평가도 '2단계(위험)'에서 '0단계(안전)'로 개선됐다.

조리종사자 만족도 조사에서는 80점(100점 만점)을 기록했다. 조리사들은 "볶음 요리할 때 가장 도움이 됐다"(56.3%)고 답했다.

구는 2028년까지 3개 학교에서 조리로봇을 계속 운영하며 성능을 개선할 계획이다.

조성명 강남구청장은 "학교 급식 현장의 안전과 노동부담을 함께 줄이는 것이 이번 실증의 핵심 성과"라며 "사용 편의성을 높여 다른 학교로도 확산될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





