[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2026.01.28 08:20

◆과장급

▲국민소통실 소통협력과장 안미란

▲국민소통실 소통기반과장 김재현

▲국민소통실 해외홍보기획과장 정은영

▲국민소통실 해외홍보콘텐츠과장 김미경





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
