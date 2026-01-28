◆과장급
▲국민소통실 소통협력과장 안미란
▲국민소통실 소통기반과장 김재현
▲국민소통실 해외홍보기획과장 정은영
▲국민소통실 해외홍보콘텐츠과장 김미경
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
[인사]문화체육관광부
2026년 01월 28일(수)
