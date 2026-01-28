부산항만공사, 부산항 연관산업 육성 위해 5개 기관 업무협약 체결

항만·물류 경쟁력 강화



지역경제 활성화 목표

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 27일 부산항만공사 사옥에서 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산시, 부산항만산업총연합회와 함께 부산항 연관산업 육성과 지원을 통한 경쟁력 강화를 위해 업무협약을 체결했다.

이 협약은 부산항 항만·물류산업의 경쟁력 제고와 지역경제 활성화, 안전관리 역량 강화를 목표로 마련, 부산항 항만 연관산업을 체계적으로 육성·지원하고 산업 전반의 동반성장과 상생협력 기반을 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 5개 기관은 ▲항만 연관산업에 대한 행정·제도적 지원 ▲연관산업 인력 수급 지원과 임금체불 예방, 산업재해 예방 활동 ▲업계 공동 현안 해결을 위한 협력체계 구축 ▲현장의 목소리를 반영하기 위한 정기 간담회 운영 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 계획이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 업무협약을 통해 5개 기관이 긴밀히 협력함으로써 항만 연관산업 업계의 현안을 해소하고, 산업 경쟁력을 한층 강화하는 동시에 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

