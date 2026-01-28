본문 바로가기
국방·외교

[인사] 방위사업청

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.01.28 08:12

▲ 차장 김일동 ▲ 기반전력사업본부장 정재준 ▲ 미래전력사업본부장 정기영





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

