서울 자동차 줄었지만 전기차는 10만 돌파

시 자동차 등록 3년 연속 감소

친환경 자동차 수요 강화 지속

인구 대비 자동차 보유 최저

인구 고령화에 고령층 차량 증가

지난해 서울시의 전기차 등록 대수가 10만대를 넘어섰다. 서울시 전체 자동차 누적 등록 대수는 줄었지만 친환경 자동차에 대한 수요는 꾸준했다.

서울시는 28일 국토교통부 자동차관리정보시스템을 기반으로 한 서울시 자동차 등록 현황을 공개했다.

지난해 서울시 전체 자동차 누적 등록대수는 줄었지만 전기차는 10만대를 넘어섰다. 사진은 전기차 충전소 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난해 말 기준 서울 자동차 등록 대수는 315만8598대로 전년대비 1만8335대(0.58%) 줄었다. 전국 등록 대수가 2651만4873대로 21만6954대(0.82%) 늘어난 것과 대비된다.

서울의 인구 대비 자동차 보유 대수는 2.94명당 1대로 전국에서 가장 적다. 전국 평균은 1.93명당 1대이며 부산 2.05명당 1대, 경기 2.04명당 1대, 대전 1.93명당 1대, 세종 1.91명당 1대 순으로 대중교통 편의성이 높을수록 자동차 보유 대수가 적었다.

서울시 자치구별로는 강남구가 25만1807대로 가장 많았고, 상위 5개 자치구(강남·송파·강서·서초·강동)가 전체의 32.94%를 차지했다. 인구당 자동차 보유 대수 역시 강남구가 2.21명당 1대로 가장 많았으며 가장 적은 곳은 관악구로 4.12명당 1대였다.

서울의 전체 자동차가 줄어드는 가운데 친환경차(수소·전기·하이브리드) 등록 대수는 지난해 말 기준 42만4568대로 전년대비 7만4429대(21.26%) 증가했다. 특히 전기차는 10만대를 돌파했다.

경유차는 계속 줄었다. 경유차의 전년대비 전체 등록 대수 감소 비율은 2021년 2.12%, 2022년 2.53%, 2023년 4.62%, 2024년 5.88%, 2025년 6.46%였다.

서울에 등록된 외국산 차량은 증가 추세다. 외국산 차는 지난해 말 기준 전체 자동차의 22.58%(71만3108대)였다. 외국산 자동차 등록 상위 5개 자치구는 강남구(10만7067대·15.01%), 서초구(7만182대·9.84%), 송파구(6만4706대·9.07%), 강서구(3만5389대·4.96%), 강동구(3만4488대·4.84%) 순이다.

성별 자동차 등록 비율은 남성 63.19%, 여성 23.04%다. 남성의 등록 대수는 2023년 이후 감소하고 여성의 등록 대수는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 연령별로는 50대까지 전년대비 등록 대수가 감소했고, 60대 이상은 전년대비 증가했다. 40대는 2021년 대비 4.34% 줄었고, 70대는 2021년 대비 18.01%로 가장 많이 늘었다.

여장권 서울시 교통실장은 "통계를 반영해 자동차 수요관리, 대중교통 강화, 친환경 인프라 확충 등 교통안전 대책을 강화하고 지속적인 모니터링을 통해 변화하는 수요에 신속히 대응하겠다"고 말했다.

서울시 자동차 등록 현황. 서울시 원본보기 아이콘





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>