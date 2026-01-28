'친한계' 박정하 "韓, 단식장 갔어도 안 달라져…우리더러 '오랑캐'라 하더라"

국힘, '당원 게시판 논란' 한동훈 제명 관측

박정하 "장동혁 단식장 갔어도 안 달라져"

"미루면 안 돼" vs "통합해야" 갈등 심화

국민의힘이 조만간 이른바 '당원 게시판 사태'를 이유로 한동훈 전 대표에 대한 제명을 확정할 것이란 관측이 나오는 가운데, 친한계(친한동훈계)로 분류되는 박정하 의원이 "한 전 대표가 장 대표의 단식장을 방문했더라도 양측의 갈등 양상은 달라지지 않았을 것"이라고 주장했다. 당 주류 세력이 이미 한 전 대표를 배제하기로 작정한 만큼 타협의 여지가 없다는 이유에서다.

친한계로 분류되는 박정하 국민의힘 의원이 "한 전 대표가 장 대표의 단식장을 방문했더라도 양측의 갈등 양상은 달라지지 않았을 것"이라고 주장했다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

박 의원은 27일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "당 윤리위원회가 김종혁 전 최고위원에 대해 '탈당 권고'를 결정하며 '개별 억제를 통해 일반 억제가 됐으면 좋겠다'고 한 것은 '당 지도부에 나쁜 소리를 하지 말라'는 일종의 입틀막(입을 틀어막는 것)"이라고 비판했다.

앞서 국민의힘 윤리위는 당 지도부와 당원을 모욕했다는 이유로 26일 김 전 최고위원에게 징계를 내린 바 있다. 진행자가 "이렇게 인터뷰해도 괜찮겠느냐"고 묻자, 박 의원은 "할 말은 하겠다. 저도 징계 한 번 당해보겠다"고 했다.

"韓 옹호하면 '오랑캐'라고 해…타협 여지없을 듯"

박 의원은 당내 일각에서 한 전 대표에 대한 징계 수위를 낮춰야 한다는 목소리가 나온 데 대해서는 "별 의미가 없다"고 평가했다. 그는 "당직자가 방송에서 쇄신 목소리를 내거나 한 전 대표를 일부라도 옹호한 인사들에 대해 '오랑캐'라고 표현했고, 윤리위 결정에 문제를 제기한 권영진·최형두 의원에게는 '정계 은퇴를 해야 한다'는 말까지 나왔지 않나"라며 "이런 분위기에서 타협의 여지는 없다"고 말했다.

그는 "만약 한 전 대표가 장 대표의 단식장을 찾았다면, 지금까지 해왔던 정치와 앞으로 가려는 정체성만 훼손됐을 것"이라며 "그 점을 고려하면 한 전 대표로서도 쉽게 갈 수 없는 상황이었던 점은 이해된다"고 했다. 한 전 대표의 향후 행보에 대해서는 "선택지가 많지는 않다"며 "개인적으로는 가처분 신청을 통해 억울한 부분이나 절차상 오류가 있는 부분에 대해 법원의 판단을 받아봤으면 한다"고 했다.

장동혁 복귀 임박…'제명안 의결' 두고 당내 분열 심화

장동혁 국민의힘 대표가 지난 22일 국회 로텐더홀에서 여드레째 이어간 단식을 종료하며 입장을 밝히고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

장 대표는 28일 한국농수산식품유통공사(aT) 종합상황실을 찾아 물가를 점검하는 것을 시작으로 당무에 복귀하는 방안을 검토하고 있다. 박근혜 전 대통령의 만류로 단식을 중단한 지 엿새 만이다. 이에 장 대표가 곧 한 전 대표의 징계안을 처리할 것이라는 전망이 나온다.

다만 제명안 의결을 두고 당내 분열도 심화하고 있다. 김재원 최고위원은 27일 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에서 "마냥 미루고 당내 논란만 계속되는 건 당을 위해서도 좋지 않고, 국민들에게도 혼란만 야기한다. 이른 시일 안에 최고위에서 (제명안을) 의결해야 한다"고 밝혔다. 장예찬 여의도연구원 부원장은 전날 라디오에서 "한 전 대표가 제명을 피할 수 없게 됐다는 것이 최고위 내부의 중론"이라고 했다.

반면 국민의힘 소장파 모임인 '대안과 미래'는 27일 "최고위가 한 전 대표 제명 의결을 재고하고, 당 통합을 위한 정치적 해법을 찾아야 한다"고 촉구했다. 이들은 "지방선거를 앞두고 여권은 통합이라는 '덧셈 정치'를 하는 상황에 우리는 오히려 내부에 있는 사람들조차 배제하는 정치가 맞느냐, 당 밖에 있는 개혁신당과 연대하자고 하면서 내부 사람들까지 배제하는 건 바람직하지 않고 우리 당 지지자 상당수의 신뢰를 저버릴 수 있다는 우려가 나왔다"며 "징계에 대한 신중한 접근이 필요하다"고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>