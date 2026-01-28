본문 바로가기
일반

김포시, 겨울밤을 밝히는 '눈 내리는 은빛 썰매장' 운영

이종구기자

입력2026.01.28 07:53

사계절썰매장 겨울시즌 야간개장
2월 7일·14일 이틀간 진행

경기 김포시는 겨울철 야간 여가문화 확대와 시민 만족도 제고를 위해 2026년 겨울시즌 야간개장 프로그램 '눈 내리는 은빛 썰매장'을 운영한다고 28일 밝혔다.

썰매장 야간개장. 김포시 제공

썰매장 야간개장. 김포시 제공

이번 야간개장은 2월 7일과 2월 14일 총 2회에 걸쳐 진행되며, 운영시간은 오후 6시부터 9시까지(3시간)이다. 앞서 1월 17일(토) 야간 개장 시범운영을 실시한 결과 시민들의 높은 호응이 확인됨에 따라 추가 야간개장을 추진하게 됐으며, 2월 15일을 끝으로 김포시 사계절썰매장 겨울시즌 운영을 마무리할 예정이다.


운영시설은 눈썰매 슬로프와 중앙광장으로, 휴게 및 대기 공간으로 운영되는 중앙광장에서는 겨울철 먹거리도 함께 즐길 수 있다. 특히 야간 조명 연출을 통해 겨울밤의 매력을 살린 썰매장 경관을 조성해 색다른 이용 경험을 제공할 예정이다.

또한 야간 안전사고 예방을 위해 안전요원 및 운영 인력을 충분히 배치하고, 야광 조끼와 경광봉을 지급해 시인성을 높였다. 아울러 슬로프와 주요 동선에는 LED 투광등을 설치해 조명을 보강하는 등 안전관리를 한층 강화했다.

썰매장 야간개장 포스터. 김포시 제공

썰매장 야간개장 포스터. 김포시 제공

김포시 관계자는 "이번 야간개장은 겨울철에만 즐길 수 있는 특화 프로그램으로, 시민들에게 안전하고 즐거운 야간 여가 공간을 제공할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 시민 체감형 여가 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
