홈앤쇼핑, 프리미엄 이탈리아 9일 일주 상품 출시

이서희기자

입력2026.01.28 07:52

비즈니스 클래스 항공권 포함
이탈리아 중·북부 아우르는 코스

홈앤쇼핑이 올해 이탈리아 중·북부를 일주하는 9일 일정 상품을 선보인다고 28일 밝혔다.

홈앤쇼핑, 프리미엄 이탈리아 9일 일주 상품 출시. 홈앤쇼핑

이번 상품은 항공부터 일정까지 프리미엄을 원하는 여행객을 겨냥했다. 180도 풀 플랫 좌석을 갖춘 티웨이항공 비즈니스 클래스 로마 왕복 직항 탑승권과 비즈니스 고객 전용 프리미엄 체크인 카운터를 이용할 수 있는 서비스가 포함됐다.


이번 상품은 NO 옵션·NO 기사·NO 가이드 경비· NO 환차(환율차액 추가결제) 조건이 적용됐다. 불필요한 선택 관광이나 현지 지출 부담 없이 여행에만 집중할 수 있도록 설계됐다.

최근 예능 프로그램 등을 통해 주목받은 돌로미티의 동·서부 핵심 포인트를 볼 수 있는 일정에 몬테풀차노·발도르차 평원·피렌체로 이어지는 토스카나 핵심 지역과 이탈리아 중·북부 지역을 입체적으로 조망한다. 세체다 전망대 케이블카, 베니스 수상택시, 베니스 곤돌라, 오르비에또 후니쿨라, 로마 벤츠 투어까지 다양한 탈것이 일정에 포함돼 도보 이동 부담을 줄이고 관광 밀도를 높였다.


홈앤쇼핑 관계자는 "이번 상품은 항공, 일정 등 어느 하나 타협하지 않은 고품격 이탈리아 일주"라며 "특히 돌로미티와 토스카나를 동시에 깊이 있게 경험하고 싶은 고객에게 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
